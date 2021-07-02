THY, 2 bin 500 kişinin işten çıkarıldığı iddiasını yalanladı: THY-Sendika protokolünü imzalamayan 24 kişi çıkarıldı

Türk Hava Yolları (THY), Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağının 1 Temmuz’da sona ermesinin ardından 2 bin 500 kişinin iş akdine son verdiği iddiasını yalanladı. Şirket yetkilileri tarafında yapılan açıklamada, “THY-Sendika protokolünü imzalamayan 24 kişi çıkarılmıştır” dendi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi” iddiasının yalan olduğunu belirterek, “Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki ‘İşten çıkarma’ mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR” diye yazdı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de kişisel sosyal medya hesabından 24 çalışanın iş akdinin dün itibariyle sonlandırıldığını duyurdu. Üstün, paylaşımında, “Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bağcı: 2500 elemanın ücretsiz izne çıkarıldığını söylediler, bilerek ve istemeyerek yanılttığım için özür diliyorum

THY'de işten çıkarılan isimlerden Selin Bağcı, "Türk Hava Yolları'nda protokolü imzalamayan ve işten çıkarılan bir kabin memuruyum. Ben ve benim gibi protokole imza atmayan arkadaşlarım işten atıldı. İşten çıkarılmadan önce şirketi arayıp işten çıkarılmak istemediğimi söyledim, her yere mail attım. Beni arayıp benim gibi 2500 elemanın ücretsiz izne çıkarıldığını söylediler, 'Sizin hakkınızda ne olacağını bilmiyoruz' dediler. Bunun yanı sıra işten çıkarılanların 2500 kişi olduğuna dair duyumlar aldım. Aradığımda aldığım bilgi ve duyumlarımdan yola çıkarak haber için bu bilgiyi verdim. Bilerek ve istemeyerek yanılttığım için özür diliyorum." açıklamasını yaptı.