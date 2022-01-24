THY, 04.00'e kadar tüm uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'a kadar durdurma kararı aldık." denildi.

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