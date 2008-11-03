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Spor

Thunder galibiyetle tanıştı

Oklahoma City Thunder ismini alan eski Seattle SuperSonics takımı, yeni ismiyle ilk galibiyetini Minnesota Timberwolves'a karşı aldı.

03 Kasım 2008 02:00



Bu sezon Seattle'dan Oklahoma şehrine taşınarak Oklahoma City Thunder ismini alan eski Seattle SuperSonics takımı, yeni ismiyle ilk galibiyetini yeni evi Oklahoma'da Minnesota Timberwolves'a karşı aldı.

Ligin yeni takımı Oklahoma City Thunder, sahasında Minnesota Timberwolves'la karşılaştı. Son çeyrekte yaptığı sert savunmayla rakibini 12 sayıda tutmayı başaran Thunder, sahadan 88-85'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği 20-20 eşitlikle geçilirken, ikinci çeyrekte daha etkili olan Timberwolves soyunma odasına 47-46 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de oyunu kontrol etmeyi başaran konuk ekip, son çeyreğe 3 sayılık avantajla başladı.

Son 12 dakikada yaptığı sert savunmayla Timberwolves'un kolay skor üretmesine izin vermeyen Thunder, rakip potaya 18 sayı bırakarak maçı 88-85'lik skorla kazandı.

İlk resmi galibiyetini kendi seyircisi önünde alan Thunder'da Kevin Durant 18 sayı – 5 ribauntluk performansıyla takımını hücumda sürükleyen isim olurken, kenardan gelen Russell Westbrook 14 sayı – 2 asist – 2 top çalma – 1 ribauntluk performansıyla galibiyette kilit rol oynadı.

Konuk ekipte Al Jefferson'ın 24 sayı – 13 ribauntluk performansı ise, mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

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