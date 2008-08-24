Thorkildsen unvanı korudu

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler cirit atma dalının şampiyonu Norveçli Andreas Thorkildsen oldu.



''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının 9. ve son gününde yapılan erkekler cirit atma final müsabakasında 27 yaşındaki Andreas Thorkildsen, 5. hakkında ciriti 90.57 metreye attı ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.



Dünya ikincisi Thorkildsen, Atina-2004'te de altın madalyanın sahibi olmuştu.



12 sporcudan 7'sini Kuzey Avrupa ülkelerinden sporcuların katıldığı yarışmada gümüş madalyayı, 86.64 metreyle Letonya'dan Ainars Kovals kazanırken, bronz madalyaya 86.16 metreyle geçen yılın Dünya Şampiyonu Finlandiyalı Tero Pitkamaki hak kazandı.

