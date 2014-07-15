Thomas Müller ağzını bozdu

Dünya Kupası'nın sahibi olan Almanya'da golcü futbolcu Thomas Müller, yaptığı açıklamayla büyük yankı uyandırdı.

Turnuvada 5 gol atan Alman golcü Thomas Müller, bir gazetecinin "Altın Ayakkabı'yı bir golle kaybettin, neredeyse kazanıyordun?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Alman golcü, "Biz dünya şampiyonu olduk. Altın Ayakkabı saçmalığı umurumda değil. Ayakkabıyı g..ünüze sokabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Schweinsteiger, bu cevap üzerine kahkahalara boğulurken, Müller ise hızla alandan uzaklaştı. Thomas Müller'in cevabı basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.