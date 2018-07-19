Thomas etap lideri oldu, sarı mayoyu kaptı

Fransa Bisiklet Turu’nun 11. etabını, Sky takımından Büyük Britanyalı sporcu Geraint Thomas ilk sırada tamamladı.

Bu yıl 105’incisi düzenlenen organizasyonun Albertville ile La Rosiere Espace San Bernardo arasındaki 108,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen 11. etabında, Sky takımından Thomas, 3 saat 29 dakika 36 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirdi.

Eurosports'ta yer alan habere göre; etapta Sunweb takımından Hollandalı Tom Dumoulin ikinci, Sky ekibinden Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome üçüncü oldu.

Bu yarışı ilk sırada bitiren Thomas ayrıca, genel sıralamada liderliğe yükselerek sarı mayoyu giymeye hak kazandı.

Turun 12. etabı, Bourg-Saint-Maurice Les Arcs ile Alpe d’Huez arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak. Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa’nın başkenti Paris’te son bulacak.

Mayolar nedir?

Tour de France’da her sıralamanın birincisi ertesi etapta o sıralamanın mayosunu giyer. En büyük mayo genel sıralama birincisinin giydiği Sarı Mayo’dur. Puan klasmanının lideri Yeşil Mayo, Dağların Kralı yani en iyi tırmanıcı Puantiyeli Mayo’yu ve en iyi genç bisikletçi Beyaz Mayo’yu giyer.

Sarı Mayo neden sarıdır?

1919’da organizatörler genel klasman liderinin göze kolay çarpmasını istedi. O zaman turun sponsoru L’Auto gazetesinin sarı renkli sayfalarını temsil eden sarı renk seçildi ve sarı renk turun geleneksel rengi oldu.

Neden bisikletçiler etabı aynı anda bitirir?

Bisiklette sadece saniyeler hesaba alınır ve saliseler hesaplanmaz. Etabı bir grup halinde bitiren bisikletçilerin hepsinin yaptığı zaman o grubun zamanıyla aynıdır. Genel klasmanda yükselmek için etabı kaçış grubuyla veya pelotonun önünde tek başınıza bitirmeniz gerekir.

Kaçış Grubu nedir?

Peloton adını verdiğimiz ana gruptaki bisikletçilerden atak yaparak ayrılan gruptur.

Bisiklette takım olmanın anlamı nedir?

Yol bisikleti öyle gözükmüyor olsa bile aslında bir takım sporudur. 200 bisikletçinin aynı grupta saatte 50 kilometreyle pedal çevirdiği bu sporda rüzgar bisikletçileri en çok zorlayan şeydir. Bunun için grupların önünde rüzgarı engelleyen grup liderleri olur. Bu liderler etap boyunca sürekli olarak değişir. Grup liderleri grubu rüzgara karşı korurken bu esnada diğer takımların bisikletçilerine de destek olur. Takım çalışmasının en net görüldüğü anlar ise bir takım arkadaşının takım liderini çekmesidir. Gruptan atak yaparak çıkan bir takım liderini takım arkadaşı kendisinin önünde bisikletini rüzgara karşı kullanarak korur ve daha az yorulmasını sağlar. Her takımda tırmanıcılar, zamana karşıcılar, sprinterler olur ve bu farklı türde bisikletçilerin kollektif yetenekleri takımın başarısını sağlar. Tour de France’da yazılı olmayan bir kural vardır. O da takım arkadaşınızdan ne kadar nefret ederseniz edin Sarı Mayo ondaysa onu korumak zorundasınız. Ondan daha hızlı olsanız bile Sarı Mayo’lu takım liderine atak yapamazsınız.

Bisikletçiler tuvalet ihtiyacını nasıl giderir?

5 saatlik bir etapta sporcuların bisiklet üzerinde tuvalet ihtiyacının gelmesi oldukça doğaldır. Çoğunlukla etabın ortalarında ana grupla hep beraber herhangi bir yol kenarında bu ihtiyaç giderilir. Ana grup tuvalet ihtiyacını giderirken atak yapmamak yazılı olmayan bir kuraldır. Ayrıca pelotonun önünde atak yapan bisikletçilerin bu ihtiyaçlarını bisikletleri üzerinde yaptığı da olur.

Sporcular bir etapta kaç kalori yakar?

Bu rakam etabın zorluğuna göre değişse de ortalama 124 bin kalori olarak kabul edilir. Bu rakam 12 Big Mac’le aynı kaloridedir. Bisikletçiler etap boyunca yüksek kalorili enerji ve çikolata barları tüketir.

Doping olmadığı zamanlar hile yok muydu?

Elbette vardı. 1903 yılında ilk kez start alan Tur’un ikinci senesinde yani 1904’te Hippolyte Acouturier’in bir otomobile bağlı bir teli ağzında tuttuğu ortaya çıktı. Acouturier turdan diskalifiye edildi. Dopinglerin ortaya çıkmasından önce yola kırık cam dökmek, rakibin şortuna kaşıntı tozu koymak ve su şişelerini delmek yaygın hilelerdendi.

Vites yokken ne yapılırdı?

Bisiklette vitesler 1937’de icat edildi.

Bu yıla kadar bisikletçiler tırmanış için arka tekerleklerini ters yüz edip tırmanış dişlisiyle yola devam eder tepeden aşağıya inmeden önce yine aynı işlemi gerçekleştirirlerdi.

Taraftarlar yerli mi?

Yol kenarında bisikletçileri karşılayan seyirciler genellikle o bölgenin yerlisi olmuyor. Tour de France’da etapları takip eden çok geniş bir seyirci kitlesi var. Bir seyircinin bir etabı izlemek için ortalama 130 kilometre seyahat edip sporcuların önlerinden geçtiğini görmeleri için yine ortalama altı saat bekledikleri tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl turu 12-15 milyon kişinin izlediği tahmin ediliyor. Bu rakamın yüzde 80’ininin Fransız olduğu biliniyor.