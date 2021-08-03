THK yetkilileri: Uçakların bakımı için 4-5 milyon dolar gerekli

Alican Uludağ

Yangın söndürmek için elinde uçaklar bulunan, ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uçmasına izin verilmeyen Türk Hava Kurumu'nun (THK) son yangınlara havadan müdahalede bulunmak için özel şirketlerden 16 helikopter kiraladığı ortaya çıktı.

Ankara'da THK Meydan İşletme Müdürlüğü'nde bekletilen yangın söndürme uçaklarını görüntüleyen DW Türkçe, THY yetkilileriyle de konuştu. THK yetkilileri, söz konusu uçakların uçuşa hazır hale getirilmesi için 4-5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bir türlü söndürülemeyen Marmaris, Bodrum ve Manavgat'taki yangınlarda THK'nın uçaklarının kullanılmaması tartışma yaratmıştı. Muhalefet ve uzmanlar, THK'nın geçmiş yıllarda yangına müdahale için satın aldığı uçakların mevcut yangınlar için de kullanılması çağrısında bulunmuştu.

THK'nın uçaklarına ilişkin 2019'da yaptığı açıklamada, "Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yangınların ardından konu yeniden gündeme gelince de "Dünyada sayılı itfaiye örgütlerine sahip ülkelerden biriyiz. THK'nın uçağı varmış, bilmem neymiş. THK'nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok" ifadesini kullanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil" açıklamasını yapmıştı.

DW Türkçe uçakları görüntüledi

Ege ve Akdeniz'deki yangın sürerken DW Türkçe, tartışmaların odağındaki THK uçaklarını Ankara'nın Etimesgut ilçesinde görüntüledi. Canadair CL-215 model 7 adet uçak, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin yerleşkesinde tutuluyor. THK Meydan İşletme Müdürlüğü'nün önündeki apronda kızağa çekilen uçakların dış görünüşlerinin sağlam olduğu gözlendi. Üzerinde Türk Hava Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğü yazılı olan uçakların pervanelerinin ise sökülü olması dikkat çekti.

THK filosu içerisinde Cehennem Melekleri 2 filminde kullanılan uçağın da olduğu görüldü. Bu uçakların 5 bin 444 ton su taşıma kapasitesi olduğu öğrenildi.

THK'nin teknik uzmanları, uçaklardan birini hangarın önüne çekerek gün boyunca çalıştırdı ve incelemelerde bulundu.

Yetkililer: Uçaklar uçuşa emniyetli değil

DW Türkçe'nin konuştuğu THK yetkilileri, mevcut uçakların "uçuşa emniyetli olmadığını" aktardı. Uçakların uçuşa hazır olması için 4-5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirten yetkililer, çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Türkiye'deki yangın söndürme uçaklarının kış aylarında veya gece vakti yangına müdahale edecek donanımda olmadığına işaret ederken yetkililer, bu uçaklar için en son 2018'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuş için "emniyetlidir" raporu alındığını belirtti.

THK 16 helikopter kiraladı

Diğer yandan THK'nın devam eden yangınlara müdahale için 16 yangın söndürme helikopteri kiraladığı öğrenildi. Bu helikopterler için şirketlere ne kadar para ödendiği ise açıklanmadı.

Bölgedeki yangınlara müdahale için uçan tüm helikopter ve uçakların yakınlarını ise Jandarma Genel Komutanlığı'nın tankerlerinden sağlandığı bildirildi. Bunun için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat talimat verdiği öğrenildi.