THK kayyımı Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz

Türk Hava Kurumu (THK) kayyımı H. Abdullah Kaya, "Kayyım heyeti olarak elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya, THK şube başkanlarımızla her fırsatta buluşmaya, onları aydınlatmaya ve kamuoyunu da bilgilendirmeye daha fazla önem veriyoruz" dedi.

THK'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki THK Üniversitesi'nde düzenlenen programa Ankara Valisi Vasip Şahin, THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, öğrenciler ve davetliler katıldı.

THK Kayyumu Kaya, konuşmasında, THK'nin geleceğini yeniden inşa edebilmek için gayret ettiklerini belirterek, "97 yıl önce Türk Tayyare Cemiyeti adıyla başlayan yolculuğumuz, 10 yıl sonra THK ismiyle devam etmiş ve bugün Türk sportif ve genel havacılık alanlarında emin ve sağlam adımlarla ilerlemenin önderliğini gururla üstlenmeye devam etmektedir. Sportif havacılığın gelişmesini, tanınmasını ve uluslararası düzeyde öncü olmayı kendine hedef edinmiş olan THK, sportif havacılık faaliyetlerini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurulmuş olan 5 havacılık merkezinde yürüttüğü eğitim ve etkinlikler ile sürdürmektedir" dedi.

"Emek , kaynak ve tecrübe"

Kaya, ortak akılla THK'nin gelecek yol haritasını ortaya koyan strateji belgesini yazılı olarak oluşturduklarını ifade ederek, "Kayyum heyeti olarak elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya, THK şube başkanlarımızla her fırsatta buluşmaya, onları aydınlatmaya ve kamuoyunu da bilgilendirmeye daha fazla önem veriyoruz. THK'ya yönetim kayyumu olarak atandığımız günden beri bu büyük aileyi nasıl daha iyi seviyeye getirebiliriz, sportif havacılık faaliyetlerini ilkokuldan üniversiteye kadar nasıl artırarak yaparız ve gençlerimize ulaştırabiliriz diye çalışıyoruz. Bunu kendimize gaye edindik. Emek, kaynak ve tecrübe isteyen havacılığın yeniden kalbinde olmak için, hep birlikte THK'yı nasıl daha iyi yaparız arayışını her gün sürdürüyoruz" diye konuştu. (DHA)