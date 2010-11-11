-THK: DERİSİNİ VERMEK İÇİN AYAĞINA ÇAĞIRMASIN DENİZLİ (A.A) - 11.11.2010 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Kayhan, ''Derisini vermek için herkes bizi ayağına çağırmasın'' dedi. Kurban Bayramı'nda deri bağışı konusunda THK Denizli Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Kayhan, THK'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi, kurban derilerinin THK'ya bağışlanması için çağrıda bulundu. Deri fiyatlarının 5-8 TL arasında değiştiğine dikkati çeken Kayhan, bir deriyi almaya gitmek için deri fiyatından daha fazla masraf yapmak istemediklerini söyledi. Vatandaşlardan, kurban derilerini kendilerinin getirmesini isteyen Kayhan, ''Derisini vermek için herkes bizi ayağına çağırmasın. Çünkü çok fazla masraf etmek istemiyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz'' dedi. 2860 sayılı Yasa gereği deri toplama yetkisinin yasal olarak THK'ya verildiğini belirten Kayhan, THK'ya bağışlanan kurban derileri, fitre ve zekatlarla 7 adet uçak aldıklarını, bu uçakları Çevre ve Orman Bakanlığına devrettiklerini bildirdi. Gelecek yıl Efes'te açılacak havacılık üniversitesine bugünden itibaren kayıtların başladığını da belirten Kayhan, ''YÖK'e müracaatımızı yaptık. YÖK'ten izin çıktığı takdirde havacılık üniversitesi Eskişehir'de, İzmir Efes'te, Samsun'da ve Antalya'da da faaliyet gösterecek'' diye konuştu.