-THK 2023'te uzay yolculuğu hedefliyor ELAZIĞ (A.A) - 22.11.2011 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, ''2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında da THK Üniversitesinin projesini yapacağı ve sistem entegrasyonunu gerçekleştireceği, Türk sanayisi ile birlikte yapacağı uzay gemisiyle uzaya gideceğiz'' dedi. Yıldırım, THK Elazığ Şubesinde düzenlenen bölge toplantısına katılmak üzere geldiği Elazığ'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl önce genel başkanlığa ve yönetime geldiklerini hatırlatarak, bugüne kadar çok önemli faaliyetlere imza attıklarını kaydetti. THK'nın havacılığı yaymak için çok önemli faaliyetlerde bulunduğunu, ancak özellikle içerisinde bulunulan yılda kurumun yaptığı en önemli faaliyetin Türk Hava Kurumu Havacılık ve Uzay Üniversitesinin kurulması olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Bu bir ihtisas üniversitesi, havacılık ve uzay üniversitesi. Bu üniversite ülkemizin havacılık ve sanayi sektörünün ihtiyacı olan mühendisleri, pilotları, kule operatörlerini, meydan işletmecilerini, uçak bakım personelini, kabin memurlarını ve bütün havacılık sektörünün ihtiyacı olan bütün ara ve yönetici elemanları, bilim adamlarını yetiştirecek çok önemli bir üniversite'' dedi. Üniversitede yerli uçak çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, ''Üniversitemizin bir özelliği de şu anda faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah 1953 yılında ara verdiğimiz uçak yapımıyla ilgili işe 2012 yılında tekrar başlıyoruz. THK uçak fabrikasında üretilecek uçak, 2014 yılında semalarımızda ay yıldızlı bayrağımızla üzerinde THK logosu olarak uçmaya başlayacak'' dedi. -2023'te uzay yolculuğu- Yıldırım, kurumun yangın söndürme çalışmalarının faaliyetleri içerisinde önemli yer aldığını söyledi. Bu yönde Avrupa'nın en başarılı kurumu olduklarını ifade eden Yıldırım, ''2012 yılında da bunu artırarak devam edeceğiz. 2011 yılının başka bir özelliği vardı. THK, Avrupa Birliği'ne girdi, çünkü AB'den aldığı bir ihaleyle yangın sürdürme uçaklarını İtalya'da görevlendirdi, orada görev yaptı'' diye konuştu.