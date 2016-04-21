THİV: 8 ayda sokağa çıkma yasakları boyunca 78’i çocuk 338 sivil hayatını kaybetti, 355 bin kişi göç etti

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), sokağa çıkma yasaklarına ilişkin yayımladığı raporunda yasağın sürdüğü Kürt kentlerinde 16 Ağustos–20 Nisan 2016 tarihleri arasında 78’i çocuk olmak üzere 338 sivilin hayatını kaybettiği ifade etti.

TİHV 8 ayda 22 kentte 65 kez sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini belirttiği raporunda, 1 milyon 642 bin kişinin temel yaşam ve sağlık haklarının ihlâl edildiğine dikkat çekti. Yine raporda, 8 ay boyunca yoğun çatışma ve operasyonlar dolayısıyla en az 355 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden 78’i çocuk

TİHV Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, ilk sokağa çıkma yasağı ilan edilen tarih olan 16 Ağustos 2015 ile 20 Nisan 2016 tarihleri arasında en az 338 sivil sadece resmi sokağa çıkma yasağı süresince, çatışma ortamlarında yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden 78’i çocuk, 69’u kadın ve 30’u 60 yaşın üzerindedir. Raporda, hayatını kaybedenlere ilişkin şöyle dendi:

“Ölümlerine ilişkin bilgiye erişilebilen en az 76 sivilin sağlığa erişim hakkından yoksun bırakılmaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri tahmin edilmektedir. Yine ölümlerine ilişkin bilgiye erişilebilen en az 200 sivilin ise ev sınırları/kapalı alanlar içerisinde; bu kişilerden 182’sinin açılan ateş ve tanklardan atılan top mermileri, 18’inin ise sokağa çıkma yasağı ve çatışma ortamının yarattığı etki ile sağlık sorunları yaşamaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri düşünülmektedir. Çarpıcı bir durum olarak ev sınırları/kapalı alanlar içerisinde yaşamlarını yitiren 200 sivilden 147’si sadece Cizre ilçesindendir. Cizre’de en az 78 cenaze ve İdil’de en az 15 cenaze kimlik teşhisi yapılmadan defnedildi.”

Sur’daki yasak 141’inci gününde

Raporda, halen sokağa çıkma yasağının gün boyu ve belirli saatlerde sürdüğü 7 ilçeye ilişkin bilgilere de yer verildi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015’te Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 17 saatliğine kaldırıldıktan sonra 11 Aralık 2015’te yeninden ilan edilirken, 9 Mart 2016 tarihinde “operasyonların sona erdiği” açıklamasına rağmen ilçedeki yasağın 141’inci gününe girdiği kaydedildi.

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