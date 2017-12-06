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Dünya

Theresa May ve Papa Francis'ten Kudüs açıklamaları

Deniz Kılınç - Mergim Özdamar / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - Vatikan ve Birleşik Krallık Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma iddialarıyla ilgili konuştu

06 Aralık 2017 20:28

Deniz Kılınç - Mergim Özdamar / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - Vatikan ve Birleşik Krallık Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma iddialarıyla ilgili konuştu.
Papa Francis haftalık olarak gerçekleştirdiği seremonisinde bu hafta, Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesiyle ilgili olan \"derin endişelerini susturamadığını\" söyledi.
Vatikan\'da Papa Francis, haftalık olarak gerçekleştirdiği seremonisinin bu haftaki konuşmasında Yahudiler, Müslümanlar ve Hıristiyanlar için kutsal bir bölge olan Kudüs\'le ilgili çözüm arayışında olan BM\'e teşekkür ederken, Trump\'ın bölgeyi İsrail\'in başkenti ilan etmesi hakkında endişeli olduğunu söyledi.
Vatikan\'da binlerce kişiye seslenen Papa Francis, \"BM\'in çözüm arayışları içerisinde, Kudüs\'ün mevcut durumuna saygı duymanız için herkese sesleniyorum. Son bir kaç gün içerisinde yaratılan durum ile ilgili endişelerimi artık saklayamıyorum\" dedi. Aynı zamanda Papa Francis, \"bilgelik ve sağgörünün, günlerdir küresel olarak var olan gerginlik ve çatışmalara bir yenisinin eklenmemesi için bu durumu çözeceğini umut ediyorum\" dedi.
Birleşik Krallık başbakanı Theresa May ise, Brexit görüşmeleri ve Kudüs ile ilgili soruları yanıtlamak üzere İşçi Partisi başkanı Jeremy Corbyn başta olmak üzere parlamentodaki vekillerin karşısına çıktı.
Başbakan May, ABD Başkanı Donald Trump ile Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması üzerine konuşacağını ve böyle bir kararın ancak İsrail ve Filistin arasındaki bir anlaşma kapsamında belirlenmesi gerektiğini söyledi. 
May ayrıca antik kentin İsrail ile Filistin arasında paylaşılması gerektiğini ve iki devletli bir çözümün parçası olarak da özgür bir Filistin devleti olması gerektiğini söylerken herhangi bir şekilde doğrudan Trump’ı eleştirmedi.
 

 

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