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Dünya

Theresa May Avrupa Konseyi’nde Brexit ile ilgili soruları yanıtladı

Mergim Özdamar / İstanbul (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May Avrupa Konseyi Başkanı Jean Claude Juncker ile Brexit ile ilgili soruları yanıtladı

08 Aralık 2017 13:27

Mergim Özdamar / İstanbul (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May Avrupa Konseyi Başkanı Jean Claude Juncker ile Brexit ile ilgili soruları yanıtladı.
Görüşmelerin uzun ve yoğun geçtiğini belirten Juncker, bugün elde edileni gerçek bir “anlaşma” olarak nitelendirdi.
Juncker ayrıca görüşmelerin hem Birleşik Krallık hem de Avrupa Birliği tarafından zor olduğuna değinirken, ikinci aşamaya geçileceğini ekledi.
Başbakan May ve Juncker Birleşik Krallık’da yaşayan üç milyona yakın Avrupa Birliği vatandaşı ile Avrupa Birliği’nde bulunan bir milyona yakın vatandaşın Brexit sonrası vatandaşlık hakları, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri gibi haklarının korunacağını belirtti.
Toplantıda, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ılımlı ayrılığı için yeterli ilerlemenin yapıldığı belirtildi. Juncker “Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkma kararı almasından ötürü hala üzgünüm. Ancak artık önümüze bakmalıyız. Biliyorum ki güven ve arkadaşlık çerçevesinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
May ayrıca İrlanda ile barış sürecinin ve Belfast Anlaşması’nın destekleneceğini ve Birleşik Krallık toprak bütünlüğünün korunacağını söyledi.
Birleşik Krallık başbakanı Brexit sürecinde politikacılara güvenin önemini vurguladı ancak iki taraf da henüz “yapılacak çok iş” olduğunun altını çizdi.

Görüntü Dökümü

- Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Avrupa Konseyi Başkanı Jean Claude Juncker Brexit konuşmaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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