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Dünya

Theresa May: Anlaşma onaylanmazsa Brexit gerçekleşmeyebilir

May'in Parlamento'ya sunacağı Brexit anlaşması yarın oylanacak

14 Ocak 2019 18:38

T24 Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May, salı günü yapılacak oylamada anlaşma onaylanmazsa Brexit'in gerçekleşmesinin riske gireceğini belirtti. 

Referandumda Brexit'e en çok destek olan şehirlerden Stoke- on- Trent'teki  bir fabrikada işçilere konuşma yapan May, Parlamento'nun "anlaşmasız Brexit'ten çok, Brexit'in gerçekleşmemesine sebep olacaklarını" söyledi ve ekledi: " Anlaşma reddedilirse parlamento felç olabilir, Brexit riske girer." May anlaşmanın onaylanmasının önemini belirtti, aksi takdirde "Brexit'in riske gireceğini" sıkça vurguladı.

May, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmayı başaramamasının insanların demokrasiye güvenini sarsacağını belirterek 2016'da yapılan referandumun sonuçlarını hatırlattı.

May'in Parlamento'ya sunacağı Brexit anlaşması yarın oylanacak.

 

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