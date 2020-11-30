The Washington Post'tan "Türk İHA'ları" değerlendirmesi: "Türkiye'nin dışarıdaki harekâtlarında çok büyük rol oynuyor"

T24 Dış Haberler

The Washington Post, Türkiye'nin Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya etkisini artırmak için birçok girişimde bulunduğunu, askeri operasyonlarda da sırtını yerli "drone"lara yasladığını yazdı.

İnsansız hava araçlarının çok etkili olduğunu ifade eden gazeteye analistler, "drone"ların Libya'daki iç savaşta dengeleri Trablus yönüne değiştirdiğini ve Dağlık Karabağ'da da Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başarılı olmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

WaPo, Türk yapımı "drone"ların Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki ilerlemesini durdurmakta da büyük rol oynadığını ifade etti.

Gazete, "drone"ların başarısını vurgularken, Ankara'nın "genişlemeci" bir politika izlediğini de iddia etti. Washington Post İstanbul Büro Şefi Kareem Fahim, Türkiye'nin savaş alanındaki başarısının Biden hükûmetine büyük bir dış politika sınavı oluşturacağını ifade etti: "Türkiye'nin genişlemeci politikası karşısında ne yapacaklar?" .

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, gazeteye yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin dışarıdaki atılımlarının Rusya'nın Suriye ve Libya gibi yerlerdeki hedeflerini engellediğini ve bunun kötü bir şey olmadığını ifade etti. "Erdoğan Orta Doğu'daki herkesi çok korkutuyor" diyen Jeffrey, "Türkiye'nin lideri tahmin edilmesi zor biri ve çok hırslı. İktidar boşluğu olan yerlere hamle yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde Türkiye'deki İHA sektörünün hızlı büyümesinin onu Çin ve İsrail gibi uzun süredir bu üretimi yapan ülkelerle rekabete soktuğunu, ancak aynı zamanda insan hakları endişelerine yol açtığı ifade edildi. WaPo, bu endişelere İHA'ların sivil ölümüne yol açtığı ve şüpheli militanların öldürülmesinde kullanıldıkları iddialarının yol açtığını söyledi.

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Kasım Han, haber için yaptığı değerlendirmede İHA'ların Türkiye'de büyük bir tartışma konusu olmadığını iddia etti: "Drone'lar bir ulusal gurur kaynağı ve Türkiye'nin kendi başının çaresine bakabildiğinin sembolü olarak görülüyor".