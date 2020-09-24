The Washington Post: Netanyahu, kirli çamaşırlarını bedavaya yıkatmak için İsrail'den ABD'ye taşıyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a yaptığı seyahatlerde düzenli olarak eşinin ve kendisinin kirli çamaşırlarını yanında getirdiği ve ABD Başkanlığı konuk evi çalışanlarına yıkattığı iddia edildi.

The Washington Post'a konuşan ABD yetkililerine göre Netanyahu, Washington ziyaretlerinde özel kargo ile birkaç bavul dolusu kirli çamaşır getiriyor.

Konuk evinde kalan liderlerin çamaşırları ücretsiz olarak çalışanlar tarafından temizleniyor. Kaynaklar bu hizmetin çok nadir olarak kullanıldığını söylerken, "Temizlememiz için sadece Netanyahular bize kirli çamaşır getiriyor. Birkaç seyahatte bu durumu gözlemleyince bilinçli yaptığını anladık" dedi.

İsrailli yetkililer Netanyahu'nun ABD'nin verdiği hizmetleri abartılı bir şekilde kullandığı iddialarını yalanladı ve söylenenleri "absürt" olarak nitelendirdi.