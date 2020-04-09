The Washington Post: ABD'de yüzlerce 50 yaşın altındaki vatandaş, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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ABD'de 50 yaş altı yüzlerce vatandaşın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

The Washington Post'un açıklanan veriler üzerinde yaptığı çalışmalara göre virüs nedeniyle şu ana kadar en az 759 tane 50 yaş altı ABD vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında 20 yaş altı için ölüm tehditinin çok düşük olduğu belirtiliyor, ancak gazeteye göre şu ana kadar ABD'de bu yaş grubuna mensup 9 kişi hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmada yaş grubu yükseldikçe ölüm oranının da yükseldiği görüldü. Post'un incelediği verilere göre 20'li yaşlarda 45, 30'lu yaşlarda 190 ve 40'lı yaşlarda 413 ölümlü vaka görüldü.

Gazete büyük ihtimalle hayatını kaybeden 50 yaş altı vatandaşların sayısının bulduklarından daha fazla olduğunu, ancak California gibi bazı eyaletler yaş gruplarını kendilerine bildirmeyi kabul etmediği için tam sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

ABD'de şu ana kadar 435 bin 128 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.