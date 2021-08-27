The Times, Kabil'de boşaltılan Britanya Büyükelçiliği'ne girdi; Afgan çalışanların bilgilerini içeren belgeler bırakılmış

The Times muhabirleri, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Kabil’de Britanya Büyükelçiliği çalışanlarının binayı terk ederken Afgan çalışanların iletişim bilgilerini içeren belgeleri bıraktığını tespit etti.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Taliban izniyle boşaltılan Britanya Büyükelçiliği’ne giren The Times muhabirleri, yedi Afgan çalışana ve ailelerine ait bilgilerin yer aldığı belgelerin bırakıldığını gördü.

Belgelerde ismi geçen üç Afgan çalışan ve sekiz aile üyesinin bilgileri Britanya Dışişleri Bakanlığı’na verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Üç aileyi güvenli bir duruma getirdik” dedi.

The Times, belgelerde iki kişiye ait çevirmenlik başvurusunun yer aldığı, bu kişilerin durumunun henüz bilinmediğini aktardı.