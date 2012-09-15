The Times: İHH, Libya'dan gelen silahları Müslüman Kardeşler'e verdi

İngiliz The Times gazetesi Libya’dan Türkiye’ye gelen bir kargo gemisinin Suriyeli mültecilere bugüne kadarki en büyük silah sevkiyatını yaptığını yazdı. Habere göre; İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı), silahları Müslüman Kardeşler’e verdi.

İngiltere’de yayımlanan The Times gazetesinde yayımlanan habere göre; Libya’dan Türkiye’ye gelen bir kargo gemisinin Suriyeli mültecilere bugüne kadarki en büyük silah sevkiyatını yaptı. Gazetenin Suriyeli muhalifler ile görüşerek hazırladığı haberde İskenderun Limanı’na gelen gemi, silahların bölüşülmesi konusunda Müslüman Kardeşler ve Özgür Suriye Ordusu arasında tartışma çıkardı. İddiaya göre kargoyu teslim alan İHH’dan (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) Özgür Suriye Ordusu birimleri arasında paylaşılması planlanan silahların büyük bölümünü yakın olduğu Müslüman Kardeşler’e verdi.



‘Hep yapıyorlar’



The Times’ın haberine göre; Libya Yardım ve Destek Ulusal Konseyi adlı örgütün organize ettiği İntisaar (Zafer) adlı kargo gemisinde SAM-7 uçaksavar füzeleri ve roket güdümlü bombaların (RPG) da bulunduğu 400 tonu bulan silahlar yer alıyordu. İskenderun Limanı’nda sevkiyatı teslim alacak kişi olarak İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) üyelerinin adı verilmişti. Kargonun organize edilmesine yardım eden Özgür Suriye Ordusu üyesi Samar Srevel Times’a, “O an neler olacağı gayet açıktı. Müslüman Kardeşler Türkiye’deki bağlantıları sayesinde kargo ve geminin kontrolünü ele geçiriyordu. Hep aynı şeyi yapıyorlar. Paraları ve silahları ile etkinlik satın alıyorlar” dedi.



Yüzde 80’i geçti



İddiaya göre, şimdiye kadar insani yardım malzemelerinin de bulunduğu kargonun yüzde 80’i Suriye’ye geçirildi. Libya Yardım ve Destek Ulusal Konseyi üyesi ve geminin kaptanı Omar Mousaeeb, kargonun son bölümünü de Suriye’ye götürmeye hazırlandıklarını, ancak paylaşıldığından emin olmak için bizzat Suriye’ye gideceklerini söyledi. Mousaeeb, İskenderun Limanı yetkililerinin kargoyu serbest bırakması için bürokratik işlemlerin birkaç hafta sürdüğünü ancak geminin Türkiye ulaşmasına şükrettiklerini belirtti.

Times’a adının açıklanmaması şartıyla konuşan Hatay kentinden bir yetkili de geminin İskenderun’a geldiğini doğruladı. Gazete, gemiyi ve İskenderun Liman yönetimi tarafından onaylanan belgelerini gördüklerini belirtti.



İHH: Amaç karalama



İHH’dan yapılan açıklamada, “Yazı içeriğinde belirtilen silah sevkiyatının -ki bu haberin de doğruluğuna ilişkin delil mevcut değildir- içinde bulunması iddiası hukuki olmaktan çok, siyasi bir linç operasyonun yansımasıdır. Söz konusu haberin hiçbir hukuki ve ahlaki dayanağı yoktur. Haberin dayanağı, gerçek olup olmadığı dahi bilinmeyen bir grup kişinin beyanlarından ibarettir. Bu haberle çok tartışmalı bir konu olan Suriye meselesine hem Türkiye hem de İHH, silah sevkiyatı yapmakla itham edilerek, dahil edilmek istenmektedir. Herhangi bir somut delile dayanmaksızın, müvekkil İHH-İnsani Yardım Vakfı’nı karalama amaçlı, yayıncılık etiğiyle bağdaşmayacak şekilde yazılan bu haberin doğru olmadığını ve haksız ithamlar içerdiğini, yazı ile alakalı yasal yollara başvuracağız” denildi.



İsyancılar geri aldı



20 Ağustos’ta Halep’teki çatışmaların ardından Paris Match’ın fotomuhabiri Edouard Elias’ın çektiği bu fotoğraf Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı ordudan keskin nişancıların vurduğu bir isyancıyı silah arkadaşları tarafından taşınırkan gösteriyor. Çatışmaların ertesi günü ordu mahallenin tamamında kontrolü isyancılardan geri aldı.