The Tımes: ABD birlikleri Suriye-Türkiye sınırında

The Tımes Gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bölgelerine özel birlikler konuşlandırdığını iddia etti

ABD ’nin Suriye ’deki savaşın Ürdün ’e de yayılmaması ve muhaliflerle yakın koordinasyon amacıyla Ürdün’ün Suriye sınırına 150 kişilik özel birlik göndermesinden sonra, İngiliz The Times gazetesi Amerikan yönetiminin Türkiye ’nin Suriye sınırına da özel birlikler konuşlandırdığını öne sürdü.

Gazete Suriyeli muhaliflerle temas halinde olduğunu öne sürdüğü bu birliklerin bir amacının da Beşşar Esad rejiminin elindeki kimyasal silahların kontrolünü kaybetmesi halinde müdahale etmek olduğunu yazdı.