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Dünya

The Sun: Yuliya Skripal koruma için askeri üsse götürüldü

Kaynak, üssün nerede ve adının ne olduğu konusunda bilgi vermedi

11 Nisan 2018 15:43

Eski Rus ajan olan babası Sergey Skripal'le İngiltere’de zehirlenen Yuliya Skripal'in dün taburcu edildikten sonra bir askeri üs bünyesindeki hastanede 'koruma altına' alındığı ileri sürüldü.

Sputnik'in The Sun'a dayandırdığı haberine göre, zehirlendikten sonra kaldırıldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edilen Yuliya Skripal, askeri üste korumaya alındı.

Gazeteye konuşan bir kaynak "Yuliya korunması ve sağlığının gözlemlenmesi için askeri üsteki bir hastanede" dedi.

Kaynak, üssün nerede ve adının ne olduğu konusunda bilgi vermedi.

Londra'nın, babası ile sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdüğü Yuliya Skripal'in durumunun iyi olduğu ve konuşabildiği aktarılmıştı. Yuliya Skripal, geçen hafta İngiliz polisi tarafından yayımlanan açıklamasında, "Bir hafta önce kendime geldim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık" ifadesini kullanmıştı.

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