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Yaşam

The Sun, 3D teknolojisi ile yayımlanacak

The News İnternational grubuna bağlı İngiliz The Sun, 3D teknolojisinden yararlanarak, okuyucuya ulaşmaya hazırlanıyor.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - The News İnternational grubuna bağlı İngiliz The Sun, 3D teknolojisinden yararlanarak, okuyucuya ulaşmaya hazırlanıyor. Reklamların, haberlerin ve 3. sayfanın 3D teknolojisi ile hazırlanacağı gazete, Dünya Kupa’sının başlamasından 1 hafta önce yayımlamaya başlayacak.




The News İnternational grubuna bağlı olan tabloid gazete, bu formatta basılan ilk gazete olacak.

Gazete, sadece haberleri 3D teknolojisi ile basmakla kalmayıp, reklamları da bu teknolojiden yararlanarak verecek.

3D teknolojisi yararlanılarak çıkarılan ilk gazete 5 Haziranda okuyucusuyla buluşacak. Gazetenin 3. sayfası, reklamlar ve Dünya Kupası için hazırlanan sayfalar, 3D olarak okunabilecek.

The Sun okurları, gazete ile beraber bir 3D gözlüklerini de temin edebilecekler. Reklamverenler ise reklamlarını 3D olarak bastırmak isterlerse, hatırı sayılır bir ödemeyi gözden çıkarmaları gerekecek.

Gazete, yeni versiyonun tanıtımını yapmak için Mayıs ayında yayınlanacak televizyon kampanyasının hazırlıklarına başlamış durumda.

Bunun yanında, Güney Afrika’da düzenlenecek olan 2010 Dünya Kupası, 3D’nin televizyonlarda da ilk kez kullanılacağı etkinlik olacak. Şampiyona sırasında, 25’ten daha fazla müsabaka 3D kameraları ile izleyicilere aktarılacak.


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