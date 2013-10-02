'The Simpsons'ın yeni sezonunda kim ölecek?

Televizyon tarihinin çizgi dizi efsanesi The Simpsons’ın yapımcısı, yeni sezonda baş karakterlerden birinin öleceğini açıkladı.

Açıklama çizgi dizinin yapımcısı Al Jean’den geldi. The Simpsons’ın 25. sezonunun tanıtımı için bir konferansa katılan Jean, yeni sezonda baş karakterlerden birinin öleceğini açıkladı. Jean ipucu olarak “Ölecek karakteri seslendiren kişi o rolle Emmy kazanmıştı” bilgisini verdi. Ancak neredeyse tüm seslendirme sanatçılarının şovla birlikte Emmy kazanması tahminlere yardımcı olmadı.

Dizide en son 14 yıl önce Maud Fladers ölmüştü. Ölüm tahminler arasında Edna Krabappel, Sideshow Bob, Dede Simpson ve Apu gibi isimler var.