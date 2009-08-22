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Kültür-Sanat

The Simpsons Afrika'ya açılıyor

Televizyonun en uzun soluklu yapımlarından, CNBC-e'nin sevilen dizisi 'The Simpsons', Afrika'ya açılıyor.

22 Ağustos 2009 03:00

Televizyonun en uzun soluklu yapımlarından, CNBC-e'nin sevilen dizisi 'The Simpsons', Afrika'ya açılıyor.

Sorumsuz baba Homer, geçimsiz kardeşler Bart ve Lisa, hiç büyümeyen bebek Maggie ve anne Marge... Televizyon tarihinin en uzun soluklu çizgi dizisi 'The Simpsons' Afrika kıtasına açılıyor.

Angola'daki bir reklam ajansının hazırladığı afiş de, bunu kutlamak için. Ancak afişteki değişim diziye yansımayacak. Aile, alışılagelmiş sarı renkleriyle, Afrika izleyicisiyle buluşacak.

'The Simpsons', yayın hayatına 1987 yılında Tracy Ullmann Show’da kısa skeçler olarak başladı. Yarım saatlik çizgi dizi formatına dönüştürülürken orijinal karakterlerin görünüşleri de değişen Simpsons ailesi, televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri oldu. Amerika'da en uzun süre yayında kalan komedi yapımı ve çizgi dizi oldu.

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