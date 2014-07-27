The Simpsons 25. yıldönümünü Comic-Con’da kutluyor

The Simpson, 25. yaşını San Diego'da düzenlenen Comic-Con Festivali'nde kutladı. Çizgi roman ve sinema, dizi ve oyun dünyasına dair düzenlenen bir panele katılan Simpsons animasyon dizisinin yaratıcısı Matt Groening, yapımcısı Al Jean ve yönetmenleri David Silverman ve Mike Anderson, Simpsorama da dahil olmak üzere gelecek bölümler hakkında konuştular.

28 Eylül’deki sezon açılışında bir karakterin öleceğini, aynı gece, Family Guy karakterlerinin Springfield’e gideceğini, beklenen Simpsons ve Family Guy geçit bölümünün yayınlanacağını duyurdular.

Homer Simpson’ın da hologram tekniği ile konuk olduğu panel oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Moe, Homer, Lenny ve Carl’ın rol aldığı parodi ‘A Clockwork Yellow’ ilgi gördü. Panelde Frank Zappa da anıldı. Groening, Zappa ile yakın arkadaş olduklarını, Zappa’nın The Simpsons’da seslendirme yapacakken hastalığının ilerlediğini ve istediklerinin olmadığını söyledi.

Bir izleyici, Matt Groening’e neden animasyonu seçtiğini sordu. Aldığı yanıt şöyle:

“Çocukluğumdan beri çok televizyon izleyen biriyim. The Simpsons öncesi TV’de canlandırılmış tek çizgi karakteri Garfield idi. “Biz Garfield’den daha iyisini yapabiliriz” dedik ve çalışmaya başladık. Bu işe gönül verenlere önerim, çokça TV izlesinler.”

Panelde en favori The Simpsons bölümünün ‘Frank Grimes’ olduğunu da söyleyen Groening, ilgiden memnundu.

Panelden bir gün önce kendisi ile görüşme şansımız oldu.

Bart’ın geçen yılki Gezi mesajının Türkiye’de yankı yaptığını konuştuğumuzda, “Başı belada desene” dedi. Homer’ın dünyada olan bitenden ne kadar haberdar olup olmadığını sorduğumuzda ise, “İmza için geldim illa beni politik konuşturacaksın” diye takıldı ve ekledi: “Yaşanan olumsuzlukları görüyor ve savaşların sona ermesini diliyordur eminim ama özel bir mesajı yok.”