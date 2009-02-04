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Kültür-Sanat

'The Rasmus' Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en önemli alternatif rock gruplarından ''The Rasmus'', 5 yıl aradan sonra Türkiye'de iki konser verecek.

04 Şubat 2009 02:00

Dünyanın en önemli alternatif rock gruplarından ''The Rasmus'', 5 yıl aradan sonra 13 Şubatta İstanbul'da, 14 Şubat'ta Ankara'da konser verecek.

2003 yılında yayımladıkları ''Dead Letters'' albümündeki ''In The Shadows'' şarkısı ile Avrupa ve Amerika müzik listelerinde ilk 10'a girmeyi başaran ve uzun süre yerini koruyan Finlandiyalı alternatif rock grubu ''The Rasmus'', Türkiye'ye gelecek.

Yeni albümleri ''Black Roses''da yer alan ''Livin In a World Without You'' parçasıyla bir kez daha hayranlarının kalbinde taht kurmayı başaran grup, Olmeca Tequila'nın ana sponsorluğunda 13 Şubat'ta İstanbul Sheraton Oteli'nde ve 14 Şubat'ta Ankara Saklıkent'te hayranlarıyla buluşacak.

''www.olmecagoldennights.com'' adresindeki soruları doğru cevaplayan bir kişi, çift kişilik davetiye kazanma şansı elde edecek.

(AA)

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