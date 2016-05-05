The Marmara Pera'daki video işinin kaldırılması 'Havva'ya sansür mü?

Taksim The Marmara Pera Oteli’nin tepesinde yer alan ve kamusal alanda bir sanat mekanı olan YAMA’da gösterilen video işinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) talebi üzerine kaldırıldığı ortaya çıktı. Işıl Eğrikavuk, işinin sansürlenmesi ile ilgili bilgileri avukatı aracılığıyla öğrendiğini belirtti.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre; sanatçı Işıl Eğrikavuk’un 6X9 metre boyutundaki otuz saniyelik “Yeni Bir Şarkı Söylemek Lazım” adlı işi İBB tarafından “görüntü kirliliği” gerekçe gösterilerek ekrandan kaldırtıldı. “Yeni Bir Şarkı Söylemek Lazım” adlı iş bir slogan ve kısa bir animasyondan oluşuyor. Slogan, “Havva Elmanı Bitir Kızım” diyor ve ekranda bir kadın suratı emojisi elmaya dönüşüyor. Konuyla ilgili olarak sanatçı Işıl Eğrikavuk, işinin sansürlenmesi ile ilgili bilgileri avukatı aracılığıyla öğrendiğini belirtti. Eğrikavuk, video işinin, kentsel tasarım yönetmeliği altında “görüntü kirliliği” sebebi ile kapatıldığını öğrendiklerini belirtti.

Eğrikavuk, kadına şiddet olaylarında hep “kadın tahrik ediyor” unsurunun dile getirildiğini ve kadına şiddeti “tahrik” üzerinden eleştirmek için bu işi hazırladığını söyledi.

Eğrikavuk, “görüntü kirliliği” gerekçesine ise şu sorularla yanıt verdi: “Her tarafı akıl zorlayan mimari, heykel, tabela ve neon ışıklarıyla dolu bu şehirde bir video sanat eseri nasıl bir görüntü kirliliği yaratır?”, “Belediye neye dayanarak görüntü kirliliğini saptıyor?”

The Marmara'dan açıklama

Taksim The Marmara Pera Otel ise sorumuz üzerine LED ekranın kapatılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “LED ekran ‘İstanbul genelinde görüntü kirliliğiyle mücadele amacıyla LED ekranları kaldırma çalışmaları’ kapsamında İBB’nin talebi üzerine kaldırılmıştır. Otelimizin ekranda yayınlanan eserin içeriğinde ve yayından kaldırılmasında bir etkisi söz konusu değildir. Kuruluşundan bu yana kültür ve sanatın destekçisi olmuş, bu alanda çalışmalara imza atmış The Marmara, aksi bir iddia ile yan yana düşünülemez” ifadelerine yer verildi.