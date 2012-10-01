The Independent: Türkiye ve Katar muhaliflere silahı kesti

Türkiye ve Katar'ın, Suriyeli muhaliflere ağır silah yardımını durdurdukları iddia edildi. Silah yardımı için muhaliflerin birleşmeleri şart koşuluyor.

İngiltere'de yayınlanan The Independent gazetesinin haberine göre, Türkiye ve Katar'ın Suriyeli muhaliflere ağır silah yardımını durdurduğunu ileri sürdü.

Türkiye ve Katar görüş ayrılıklarını giderip saflarını birleştirene kadar muhaliflere uçaksavar ve tanksavar füzeleri gibi ağır silah yardımını bloke etti.

İki ülkenin ağır silah yardımı için muhaliflere, Halep gibi büyük kentlere tek bir komuta yapısı oluşturmaları şartını koştuğu iddia edildi.

Suriyeli muhalifler ise, bu talebin karşılanmasının şimdilik zor olduğunu belirtiyor. Bazı milis komutanların elde ettikleri güçten vazgeçmek istemediklerine işaret edildi.

300'den fazla grup var

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi'nin Şam'daki bürosunun sorumlusu Muhtar Lamani da Suriyeli muhalefetin parçalanmşlığından şikayetçi. Lamani, "Muhalefetle diyalog kurmak istiyoruz. Ama kaç grup bulunduğuna dair tam bir sayı yok. Bazıları 300'den az, bazılarıysa 300'den fazla grup var diyor" şeklinde konuştu.

Suriye'de iç savaş yaşandığına dikkat çeken Lamani, "Suriye toplumu şu an parçalı bir toplum ve ciddi oranda güvensizlik yaşıyor. Bunun dışında Suriye ile hiç ilgisi olmayan unsurlar ülkedeki mevcut durumu kullanıyor" dedi.

Kanadalı diplomat Muhtar Lamani, söz konusu parçalanmışlığın Suriyelileri ülkedeki radikal unsurlara karşı güçsüz kıldığına da işaret etti.