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Dünya

The Independent: Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti Temmuz'da

Aynur Tattersall / Londra, 26 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık ziyareti kesinleşti

26 Nisan 2018 11:55

Aynur Tattersall / Londra, 26 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık ziyareti kesinleşti. Trump’ın Temmuz ayında Birleşik Krallık’ı ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret sırasında yoğun katılımın olacağı protestolar bekleniyor.
The Independent gazetesi, Birleşik Krallık yetkillilerinin Trump’ın ziyareti için hazırlıklara başladığını duyurarak, Temmuz ayı ortasında gerçekleştirilecek ziyaret için büyük protestoların gerçekleştirileceğine dikkati çekti.
Ziyaretin Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO toplantısının ardından yapılacağını ifade eden gazete, Birleşik Krallık\'ta Trump karşıtları tarafından uzun zamandır planlanan protestoların, ABD başkanı Birleşik Krallık\'a ayak basar basmaz başlayacağını belirtti.
Başkan Trump’ın çalışma seyahati olarak gerçekleştireceği ziyaretin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başarılı geçen Washington ziyaretinin ardından yapılacağı dikkat çekilirken, Birleşik Krallık yetkililerin bu ziyareti mümkün olduğu kadar “devlet ziyareti” statüsünde yapılan seramoniler şeklinde planladıkları ifade edildi. Tam tarih hakkında kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen tahmini günün 13 Temmuz olacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce Birleşik Krallık\'a gerçekleştiemek istediği ziyaret, birçok konuda yaptığı açıklamalar ve ırkçı yaklaşımları nedeniyle Birleşik Krallık\'ta büyük tepki görmüş ve ziyaret planları değişik çevrelerce tepkiyle karşılanmıştı.
Birçok açıklamasında Avrupa’nın terörle büyük problemi olduğunu dile getiren Trump, Birleşik Krallık\'ın de içinde olduğu birçok Avrupa ülkesinin zayıfladığını iddia etmişti. Birleşik Krallık gazeteleri, Trump’ın Amerika vatandaşlarını uyararak Birleşik Krallık\'ın güvenli olmadığını ifade ettiğini yazmış ve Trump’a karşı nefret duyguları besleyen büyük bir kitle oluşmuştu.

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