The Independent: MİT muhaliflere silah götürüyor

The Independent ve New York Times, Suudi Arabistan ve Katar’ın sağladığı silahların Suriyeli muhaliflere ulaştırılmasını MİT yetkililerinin sağladığını iddia etti

Milliyet'in haberine göre, Suriye’de BM’nin rakamlarına göre ölü sayısının 10 bini aştığı ‘iç savaş’, hem rejime hem de muhaliflere silah gönderildiği iddialarıyla daha tehlikeli bir görüntü alıyor. Uluslararası basına konuşan diplomatlar ve Suriyeli muhalifler Türkiye sınırından taraf değiştiren askerlerin oluşturduğu Suriye Özgür Ordusu’na silah teslim edildiğini söylüyor.

İngiliz gazetesi The Independent, Ankara’da bulunan Batılı bir diplomat ve Suriyeli muhaliflere dayandırdığı haberinde, “Suudi Arabistan ve Katar’ın Türkiye üzerinden muhaliflere silah yardımı yaptığını” yazdı. Gazetenin İstanbul muhabiri Justin Vela’nın özel haberinde “Körfez ülkelerinin, Ankara’nın bilgisi dahilinde, Türkiye üzerinden Suriyeli muhalifleri silahlandırdığı” iddia ediliyor. Adının açıklanmaması şartıyla gazeteye konuşan Ankara’da bulunan Batılı bir diplomata göre “bu sevkiyat Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından da destekleniyor.”

Habere göre, muhalifler isyanın başlangıcından beri Hatay’da karaborsadan aldıkları silahları Suriye’ye götürüyordu. Independent’a konuşan muhaliflerin silahlı kanadı Suriye Özgür Ordusu üyeleri üç hafta önce Kalaşnikof, makineli tüfek, el bombası ve tanksavar silah teslimatı aldıklarını; bunun Türkiye’nin yardımıyla gerçekleştiğini söyledi. Türkiye-Suriye sınırında yaşayan Özgür Suriye Ordusu’nun bir üyesi gazeteye “Türkiye hükümeti silahlanmamıza yardım etti” dedi. Adı açıklanmayan muhalif, sevkiyatın gemi ile bir Türk limanına yapıldığını, daha sonra Türk yetkililerin herhangi bir müdahalesi olmaksızın sınır bölgesine götürüldüğünü söyledi.

'Resmen kabul edilmez’

Ankara’da bulunan Batılı diplomat ise muhaliflere ‘hafif silahların’ teslim edildiğini doğruladı. Silahların “Türk yetkililerin bilgisi dahilinde geldiğini” belirten diplomat, “Resmi olarak bunu kabul etmeyecekler” dedi. Gazete, diplomatın MİT’e atıfta bulunarak “Ancak (muhaliflerin çatı kuruluşu) Suriye Ulusal Konseyi onların adamları” dediğini aktardı. Diplomat ayrıca, silahların sadece Müslüman Kardeşler’e yakın isyancılara verildiğini belirtti. Gazete, muhalif güçlerden bir subayın, Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye-Türkiye sınırındaki Babel Hava’nın önemli bölümünü kontrolleri altına aldığını; gelen silahlar ve iletişim gereçleri sayesinde önümüzdeki günlerde bir saldırıya geçme hazırlığında olduklarını belirttiğini de yazdı.

‘Rusya helikopter gönderdi’

Amerikan New York Times gazetesi ise Suriye Ulusal Konseyi’nin İstanbul’da bulunan üyelerine dayandırarak, Türk ordusuna ait araçlarla muhaliflere, özellikle tank savar mühimmat olmak üzere silah sağlandığını yazdı. Gazete “Yetkililere göre Türkiye, tek başına hareket etmedi. Katar ve Suudi Arabistan’ın mali desteğini aldı ve ABD’ye danıştı” diye yazdı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Rusya’yı Beşar Esad rejimine saldırı helikopteri göndermekle suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “ABD’yi muhaliflere silah sağlamakla suçladı.