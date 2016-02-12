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Dünya

The Independent kağıt baskıdan vazgeçti, dijitale geçiyor

İngiltere'de kağıt baskıyı bitiren ilk gazete Independent oldu

12 Şubat 2016 18:38

İngiliz The Independent gazetesi 27 Mart'tan itibaren kağıt baskıyı sonlandırıp sadece internet üzerinden yayımlanacağını duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, The Independent'ın bağlı olduğu ESI Media’dan yapılan açıklamada, gazetenin kağıt baskısına mart ayında son verileceği bildirildi.     

Günlük tirajı 40 bine kadar düşen gazetenin son kağıt baskısı 26 Mart'ta yapılacak. Gazetenin sadece pazar günleri yayımlanan versiyonu "Independent on Sunday" de son baskısını 20 Mart'ta yapacak.       

Yayım hayatına 1986'da başlayan The Independent, Andrew Marr ve Robert Fisk gibi önemli İngiliz gazetecileri çalıştırdı.  

Liberal ve sol okur kitlesine sahip gazete, 2003'te Irak'ın ABD ve İngiltere'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline karşı yaptığı yayınla dikkati çekmişti.    

Filme de çekilen "Bridget Jones’un Günlüğü" romanı, gazeteci - yazar Helen Fielding’in The Independent’taki köşesinin de adıydı.

Tirajı bir dönem 400 bini aşan The Independent, İngiltere'de kağıt baskıya son verip sadece dijital yayına geçme kararı alan ilk ulusal gazete oldu.      

ESI Media'ya ait bir diğer gazete olan London's Evening Standard'ın ise kağıt baskısını sürdüreceği açıklandı.Sürekli zarar eden gazeteyi Rus milyarder Alexander Lebedev 2010'da sembolik 1 sterlinlik bedeli ödeyerek satın almıştı. Eski bir KGB ajanı olan Lebedev, medya grubunun yönetimini İngiliz vatandaşı olan oğlu Evgeny'ye bırakmıştı.    

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