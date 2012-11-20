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Dünya

'The Hobbit' setinde, hayvan ölümleri iddiası!

Fryer, istenildiği gibi davranmayan bir atın, sette 3 saat boyunca ayakları bağlanarak bekletildiğini, ayaklarını yaralayan ip izlerinin de makyajla kapatıldığını iddia etti

20 Kasım 2012 20:19

Oscarlı yönetmen Peter Jackson ve son filmi ‘The Hobbit’ in yapımcılarının, çekimler esnasında gerçekleştiği ileri sürülen hayvan ölümleri ve kötü muamele nedeniyle aktivistler tarafından suçlandıkları duyuruldu.

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Hayvan hakları koruma örgütü PETA tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Hobbit' filminin Yeni Zelanda’daki çekimleri sırasında 27 hayvanın öldüğü iddia edildi.

Filmin yönetmeni Jackson ve ekibi yaptığı açıklama hiç bir hayvanın çekimler sırasında zarar görmediğini, aksiyon ve hayvanlar üzerinde stres yaratabilecek sahnelerde hayvan kullanılmadığını, bunun yerine bilgisayar efektlerinin devreye gireceğini açıkladı.

Ancak PETA grubunun üyeleri hayvanların çekimler sırasında değil, barındıkları ahır ve çiftliklerde öldüğünü öne sürdü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD PETA ofisinin Başkan Yardımcısı Lisa Lange, filmin eğlence endüstrisi için hayvanlara acı çektirilmesini utanç verici olduğunu ifade etti.

Örgütün sözcüsü Claire Fryer ise istenildiği gibi davranmayan bir atın, sette 3 saat boyunca ayakları bağlanarak bekletildiğini, ayaklarını yaralayan ip izlerinin daha sonra makyajla kapatıldığını iddia etti.

'The Hobbit' serisinin ilk filmi 'The Hobbit: An Unexpected Journey' ilk gösterimini haftaya Yeni Zelanda’da yapılacak. Aralık ayında da dünya genelinde gösterime girecek filmin prömiyerlerinde PETA üyelerinin protesto yapmasının tahmin edildiği belirtildi.

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