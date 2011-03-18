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Yaşam

The Guardian'dan Gül'e teşekkür

İngiliz Guardian gazetesi, muhabiri Geyt Abdülahad'ın Türkiye'nin yardımıyla serbest kaldığını yazdı

18 Mart 2011 02:00

T24- İngiliz Guardian gazetesi, muhabiri Geyt Abdülahad'ın Türkiye'nin yardımıyla serbest kaldığını yazarak, Genel Yayın Yönetmeninin, çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini aktardı.




Abdülahad'ın Brezilyalı bir muhabirle 2 Martta Libya'nın Sabratha kentinde gözaltına alındığını hatırlatan gazete, olayın ardından Guardian'ın Genel Yayın Yönetmeni Alan Rusbridger'in Abdülahad'ın serbest bırakılması için Trablus'a gittiğini belirtti.

Rusbridger'in dün, Türk hükümetinin Abdülahad'ın serbest bırakılması için sürece aktif olarak dahil olduğunu açıkladığı kaydedildi. Gazete, "Türk Dışişleri Bakanlığının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığının da muhabirin salıverilmesinde rol oynadığına inanıldığını" bildirdi.

Gazete, Rusbridger'in şu sözlerine yer verdi: "Abdülahad'ın serbest bırakılmasında rol oynayan Türk hükümeti de dahil, çok sayıda insanın çabasından dolayı minnettarız."

Rusbridger ayrıca, Abdülahad'ın hücrede tutulduğunu ancak fiziki olarak zarar görmediğini belirtti.
Somali, Sudan, Irak ve Afganistan'dan geçtiği haberlerle tanınan Irak asıllı Geyt Abdülahad, 2004 yılından beri Guardian gazetesinde çalışıyor.

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