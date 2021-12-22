The Guardian yılın en iyi 100 futbolcusunu açıkladı: Burak Yılmaz 85. sırada

İngiltere merkezli gazete The Guardian, 2021 yılının en iyi erkek futbolcularını her gün yayınladığı listelerle bölümler halinde duyuruyor. Yüzüncü sıradan başlanan listede bugün 41. oyuncu da açıklandı. Listede şu ana kadar yer alabilen tek Türk futbolcu Lille forması giyen Burak Yılmaz oldu.

Yılmaz yılın en iyi futbolcularına 85. sıradan girdi. Adam White'ın kaleme aldığı gerekçe yazısında Yılmaz için övgü dolu sözler kullanıldı. White Burak Yılmaz'ı Lille'in şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri olarak gösterdi ve Lyon'da 2-0'dan çevrilen maçı hatırlattı.

Birkaç gün içinde tamamı yayınlanacak liste şöyle: