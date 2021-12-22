The Guardian yılın en iyi 100 futbolcusunu açıkladı: Burak Yılmaz 85. sırada

İngiltere merkezli gazete The Guardian, 2021 yılının en iyi erkek futbolcularını her gün yayınladığı listelerle bölümler halinde duyuruyor. Yüzüncü sıradan başlanan listede bugün 41. oyuncu da açıklandı. Listede şu ana kadar yer alabilen tek Türk futbolcu Lille forması giyen Burak Yılmaz oldu.
Yılmaz yılın en iyi futbolcularına 85. sıradan girdi. Adam White'ın kaleme aldığı gerekçe yazısında Yılmaz için övgü dolu sözler kullanıldı. White Burak Yılmaz'ı Lille'in şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri olarak gösterdi ve Lyon'da 2-0'dan çevrilen maçı hatırlattı.
Birkaç gün içinde tamamı yayınlanacak liste şöyle:
- 41 Serge Gnabry Bayern Munich
- 42 Alphonso Davies Bayern Munich
- 43 Virgil van Dijk Liverpool
- 44 Marquinhos Paris Saint-Germain
- 45 Bernardo Silva Manchester City
- 46 Rodrigo De Paul Atlético Madrid
- 47 Kai Havertz Chelsea
- 48 Antonio Rüdiger Chelsea
- 49 Memphis Depay Barcelona
- 50 César Azpilicueta
- Chelsea
- 51 Gerard Moreno Villarreal
- 52 Emiliano Martínez Aston Villa
- 53 Thibaut Courtois Real Madrid
- 54 Simon Kjær Milan
- 55 David Alaba Real Madrid
- 56 Zlatan Ibrahimovic Milan
- 57 Dusan Vlahovic Fiorentina
- 58 Thiago Silva Chelsea
- 59 Declan Rice West Ham United
- 60 Riyad Mahrez Manchester City
- 61 Jack Grealish Manchester City
- 62 Lorenzo Insigne Napoli
- 63 João Cancelo Manchester City
- 64 Leon Goretzka Bayern Munich
- 65 Toni Kroos Real Madrid
- 66 Ciro Immobile Lazio
- 67 Alisson Liverpool
- 68 Casemiro Real Madrid
- 69 Paul Pogba Manchester United
- 70 Reece James Chelsea
- 71 Marcos Llorente Atlético Madrid
- 72 Jude Bellingham Borussia Dortmund
- 73 Leonardo Spinazzola Roma
- 74 Kyle Walker Manchester City
- 75 Ederson Manchester City
- 76 Antoine Griezmann Atlético Madrid
- 77 Kasper Schmeichel Leicester City
- 78 Luke Shaw Manchester United
- 79 Patrik Schick Bayer Leverkusen
- 80 Roberto Firmino Liverpool
- 81 Marcelo Brozovic Internazionale
- 82 Sergio Busquets Barcelona
- 83 Duván Zapata Atalanta
- 84 João Félix Atlético Madrid
- 85 Burak Yilmaz Lille
- 86 Mikel Oyarzabal Real Sociedad
- 87 Luis Díaz Porto
- 88 Diogo Jota Liverpool
- 89 Dusan Tadic Ajax
- 90 Dani Olmo RB Leipzig
- 91 Julián Álvarez River Plate
- 92 Rodri Manchester City
- 93 Sébastien Haller Ajax
- 94 Keylor Navas Paris Saint-Germain
- 95 Bukayo Saka Arsenal
- 96 Joakim Mæhle Atalanta
- 97 Fabinho Liverpool
- 98 Gavi Barcelona
- 99 Youri Tielemans Leicester City
- 100 Pierre-Emile Højbjerg Tottenham Hotspur