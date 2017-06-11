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Dünya
Deutsche Welle

The Guardian: Trump İngiltere ziyaretini ertelemek istiyor

İngiliz The Guardian gazetesi, Trump ile May'in telefonda konuştuklarını ve ABD Başkanı'nın ziyaretini ertelemek istediğini iddia etti. İngiltere Başbakanı May'in sözcüsü iddiayı reddetti.

11 Haziran 2017 20:19

The Guardian gazetesinde çıkan özel habere göre ABD Başkanı Donald Trump Başbakan Theresa May'i arayarak İngiltere'ye planladığı ziyareti ertelemek istediğini söyledi.

ABD Başkanı İngiltere'de kendisine karşı büyük protesto gösterilerinin düzenlenme ihtimalinden dolayı bu kararı aldığını belirtti.

Ancak gazetenin haberinden dakikalar sonra İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Trump ve May arasındaki "özel telefon görüşmelerinin içeriğiyle ilgili spekülasyonlara yorum yapmayacağız" dendi. Başbakanlık sözcüsü "Kraliçe'nin Başkan Trump'ı İngiltere'ye davet etti ve planlarda bir değişiklik bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Trump'a, Ocak ayındaki yemin töreninden yedi gün sonra resmi bir davet gönderen May aynı zamanda ABD Başkanı'nı Beyaz Saray'da ziyaret eden ilk yabancı devlet yetkilisi olmuştu.

Londra saldırıları

Geçtiğimiz hafta Londra Köprüsü'nde sivillerin üzerine araç sürerek ve sonrasında civardaki insanları bıçaklayarak yapılan saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmiş ve 48 kişi de yaralanmıştı. Üç saldırgan olay yerinde polis tarafından öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

Kriz sırasında ve sonrasında Trump, Londra'nın ilk Müslüman asıllı İşçi Partili Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı Twitter üzerinden eleştirmiş ve Khan'ı, "alarm durumuna geçmeye gerek yok!" sözlerinden dolayı yermişti.

Belediye Başkanı'nın ofisi de Khan'ın "Donald Trump'ın, kasıtlı olarak, sözlerini bağlamdan çıkaran eksik bilgili tweet'e yanıt vermekten daha önemli işleri olduğunu" belirtmiş ve sözlerinin Trump tarafından yanlış anlaşıldığını eklemişti. Khan'ın esasında, "Londralıların artan polis varlığından dolayı alarm duruma geçmelerine gerek olmadığını" söylediğinin bir kez daha altını çizmişti.

Ancak Trump geri adım atmamış ve bu açıklamayı "zavallı bir bahane" olarak nitelemişti.

Khan da bunun üzerine İngiltere hükümetine seslenerek Trump'ın ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters, ÇÖ/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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