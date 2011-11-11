The Guardian: Sulukule’de fiyatlar 10’a katlandı

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Güvenlik için

Sulukule’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümün ardından kendi mahallelerinde yaşamak isteyen Romanlardan, oturdukları evin 10 katı bedel istendiğini yazan gazete ayrıca 3 bin 400 Roman’ın da evlerini metrekaresi 500 liradan özel yatırımcıya ya da Fatih Belediyesi’ne satmaya zorlandığı iddiasında bulundu. The Guardian gazetesine konuşan Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Pündük, “Daha önce burada yaşayan hiç kimsenin, ev sahibi olması mümkün görünmüyor. Sulukule’de yaşayan bir kişinin aylık ortalama geliri 300 lira. Kimsenin düzenli bir geliri yok. Bu projenin bir yenileme projesini söylemek mümkün değil. Bunu Romanları şehir merkezinden uzaklaştırarak, kar sağlama projesi olarak görüyoruz” dedi. Gazete ayrıca, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Taşoluk’ta yaptığı projeye yönlendirilen Romanların, aylık 550 liralık kirayı ödemekte güçlük çektiğini belirtti.Gazete şu değerlendirmeyi yaptı: “Sulukule’de 640 Osmanlı tarzı yapı bulunuyor. Bölgedeki Roman halkı 1000 yıldır burada yaşıyor. Romanların kağıt üstünde kolay bir şekilde yeni ev sahibi olabiliyor ancak gerçek bunu yansıtmıyor. İstanbul’a aylık kira, ev giderlerinin yüzde 30’unu oluşturuyor. Bu oran Sulukule’de yaşayanlar için yüzde 50’ye kadar çıkıyor.”