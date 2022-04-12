The Guardian: Rusya, Ukrayna'da İran'ın Irak'tan kaçırdığı silahları kullanıyor

T24 Dış Haberler

İran'ın silah kaçırma ağlarının, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek vermek için Irak'taki silahları kuzey ülkesine taşıdığı belirtildi.

The Guardian'a konuşan İran destekli Iraklı milisler ve yerel istihbarat servisleri Rusya'ya Irak'tan roketatarlar, anti-tank füzeleri ve Brezilya tasarımı roket sistemleri gönderildiğini ifade etti.

Kaynaklara göre Tahran'daki yetkililer; Rusya'ya İran yapımı Bavar 373 hava savunma sistemi verdi. Sistemlerin Rusya'ya taşınmasını organize eden kaynak, İran'ın Rus yapımı hava savunma sistemi S-300'ünü de ülkeye geri verdiğini iddia etti.

Irak'ta 2003'te Saddam Hüseyin'in devrilmesinden bu yana ABD askerleri Irak ordusuna eğitim veriyor. Yıllar süren savaş nedeniyle ülkede çok sayıda silah bulunuyor. Ülkedeki silahların kayda değer bir bölümünün yasal olarak İran destekli Şii milis gruplara geçti. 2016'da bu milislerin büyük bölümü IŞİD'le savaş için silahlı kuvvetlere dahil edildi.

Haşdi Şabi'nin iki Aston II sistemini söküp 1 Nisan'da Irak'tan İran'a gönderildiği tespit edildi. Haşdi Şabi kaynağı, "Şu an ihtiyacımız olmayan silahların nereye gittiği umurumuzda değil. ABD karşıtı her şey bizi mutlu eder" dedi.

İki Rusya ve bir İran bayraklı geminin bahsedilen süreçte İran'dan Rusya'ya gittiği görüldü.

Denizcilik uzmanı Yörük Işık, "Rusya'nın şu an Ukrayna'da füzeye ihtiyacı var. Hassas ve patlayıcı oldukları için taşımak zor, ama kendinizi adarsanız yaparsınız" değerlendirmesinde bulundu.