The Guardian: Rusya, Ukrayna'da aralarında Suriyeli ve Libyalılar da bulunan paralı askerler görevlendirdi

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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna başlattığı yeni saldırılarda; Suriye, Libya ve diğer ülkelerden gelen 10 bin ile 20 bin arası paralı askerlerin görevlendirildiği belirtildi.

The Guardian'a konuşan bir Avrupa Birliği kaynağı, bu paralı askerlerin Donbas'taki çatışmalara ağır ekipmanları ve zırhlı araçları olmadan gittiğini belirtti.

Kaynak; şu anda Doğu Ukrayna'da sahadaki paralı askerlerin sayısının 10 bin ile 20 bin arasında değiştiğini; kaçının Suriyeli ve kaçının Libyalı olduğu konusunda kesin bir dağılım vermenin mümkün olmadığını söyledi. Bu paralı askerlerin Rus Wagner Grubu tarafından göreve alındığı bildirildi.

Geçen haftalarda Suriyeli eski askerlere Ukrayna'da savaşmaları için teklif götürüldüğü; bu kişilere deneyim ve rütbelerine göre 600 dolar ile 3 bin dolar arası maaş teklif edildiği söylenmişti. Çeşitli haber kaynaklarına göre Wagner Grubu da Libya'da savaşan çoğu paralı askerini Libya'dan çekip Ukrayna'ya yolladı.

Geçen ay Ukrayna istihbaratı; Wagner Grubu'nun Libyalı savaşçıların Rusya için savaşması hedefiyle General Halife Hafter ile anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Rusya, 'savaşın ikinci safhasında' Donbas bölgesini olabildiğince işgal etmeyi hedefliyor.

Donestsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'ın bir kısmı 2015'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adında ilk ayrılıkçı yapı tarafından yönetiliyor. Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, şubat ayında bu ayrılıkçı yapıların bağımsızlığını tanırken; Donbas bölgesinin kontrol etmedikleri kısımlarının da onlara ait olduğunu belirtti. Rus ordusunun Ukrayna'yı Donbas'ın tamamen dışına itmeyi hedeflediği düşünülüyor.