The Guardian: Özel bir Türk şirketi, Afrin'de Suriyeli militanları Azerbaycan'a göndermek üzere eğitim kampı kurdu

Özel bir Türk güvenlik şirketinin, Suriye'nin Afrin kentinde bir eğitim kampı kurduğu ve Suriyeli militanları Azerbaycan'a konuşlanmak üzere eğittiği iddia edildi. İddiaya göre Afrin'de eğitim kampında olan militanlar, Azerbaycan'daki görevde 7 bin ila 10 bin Türk lirası arasında kazanması bekleniyor.

The Guardian'ın haberine göre, Suriye'den bildiren 3 militan, Afrin'de bir Türk güvenlik şirketi tarafından kurulduğu belirtilen eğitim kampında Azerbaycan'a gönderilmek üzere eğitildiklerini iddia etti. Militanlar, denizaşırı bir özel Türk güvenlik şirketi aracılığıyla Azerbaycan'da sınır koruması olarak çalışacaklarını söyledi.

The Guardian'a konuşan iki Suriyeli kardeş, 13 Eylül'de Afrin'deki kampa alındıklarını söyledi. Kardeşler, kampta kendilerine Azerbaycan'da gözlem noktaları ve petrol ve gaz tesislerinde koruma için uygun pozisyonlar önerildiğini iddia etti ve 3 ya da 6 aylık kontratlarla ayda 7 bin ila 10 bin lira arasında kazanabileceklerini söyledi.

Kendilerine işi öneren ya da ödemeyi yapacak Türk şirketin adını vermeyen militanlar, "Liderimiz bize savaşmayacağımızı, yalnızca bazı bölgelerde muhafızlık yapacağımızı söyledi. Burada kazancımız yaşamak için yeterli değil, bu para kazanmak için büyük fırsat" dedi.

The Guardian haberde, Suriyeli militanların Azerbaycan'a potansiyel olarak konuşlanmasının 'Ankara-Moskova rekabetinde Suriye ve Libya'dan sonra üçüncü bir perde açacağı' yorumu yaptı.