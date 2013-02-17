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Dünya

The Guardian: Öcalan'a Özgürlük

Öcalan’a Özgürlük–Kürdistan’a Barış Uluslararası İnisiyatifi' imzacıları The Guardian gazetesine ilan verdi. İlana imza atanlar arasında Otegi, Chomsky, Türkali gibi isimler yer alıyor.

17 Şubat 2013 01:10

Dünyanın önde gelen yayın organlarından The Guardian’ın bugünkü sayısında Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle yayınlanan imza metninde, 'Öcalan’ın özgürlüğünün sağlanmasının Kürt sorununa askeri yaklaşım mantığının kırılması ve barışçıl görüşmelere dönülmesi konusunda hayati önemde olduğu' söyleniyor.

 

'İlan metninin içeriği'
 

ANF'nin haberine göre, İlanda, Öcalan'ın 15 Şubat 1999’da uluslararası hukuk kurallarının çiğnenerek kaçırıldığı belirtiliyor ve 14 yıl sonra Kürt sorununun her zamankinden daha fazla gündemde olduğuna vurgu yapılıyor.

İlanda Kürt sorununun Ortadoğu’nun temel çözülmemiş sorunlarından biri olduğu kaydedilirken bugüne kadar 40 binden fazla kişinin öldüğü ve milyonlarca insanın ise mülteci konumuna düştüğü belirtiliyor.

Geçmiş örneklerde barış süreçlerinin toplumlarını ikna kabiliyeti yüksek Nelson Mandela, Gerry Adams, José Ramos-Horta and Aung San Suu Kyi gibi kişilerce geliştirildiğinin görüldüğünün ifade edildiği metinde Abdullah Öcalan’ın da bu kategoriye girdiği kaydediliyor.


'Öcalan'ın özgürlüğü çözüm için hayati önemde'

 

Kürtlerin ağırlıklı çoğunluğunun Öcalan’ın arkasında olduğunun da belirtildiği metinde Türk-Kürt çatışmasının çözümü konusunda Öcalan’ın vazgeçilmez olduğu söyleniyor.

Metinde son olarak Öcalan’ın bu rolünü cezaevinden oynayamayacağı ve şu anda tüm dış dünya ile irtibatının kesik olduğu ifade edilerek Öcalan’ın özgürlüğünün çözüm için hayati önemde olduğu belirtiliyor.


'İmzacılar arasında Chomsky, Wallerstein ve Türkali de var'

 

İlana imza atan isimler arasında; günümüzün önde gelen düşünürlerinden Antonio Negri, David Graeber, Noam Chomsky, Immanuel Wallerstein, BM eski Genel Sekreter Yardımcısı Hans-Kristof von Sponeck, Bask siyasi hareketinin hapisteki lideri Arnaldo Otegi yer alıyor.

Aralarında Abdulla Peşêw, Şêrko Bêkes ve Vedat Türkali'nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı da ilana imza attı.

The Guardian gazetesi İngiltere’nin en saygın yayın organları arasında yer alıyor. Gazete İngiltere ve dünyada 205 bin tiraja sahip

 

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