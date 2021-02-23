The Guardian, DSÖ raporuna ulaştı; "Çin, Koronavirüs salgınının ilk günlerinde kaynağı araştırmak konusunda yetersiz kaldı"

Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı bir iç rapor, Çinli yetkililerin pandeminin ilk sekiz ayı boyunca Covid-19 virüsünün kaynağına ilişkin yetersiz epidemiyolojik araştırma yaptığını belirtti.

The Guardian'ın ulaştığı Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 Ağustos 2020 tarihli raporu, o dönem Çinli yetkililerle bir araya gelen DSÖ heyetine yetersiz bilgi verildiği ve herhangi bir veri ya da belgeyi göremediklerini aktardı.

Raporda "Çinli tarafların sunumları ve yapılan görüşmeler ışığında, Vuhan'da Ocak 2020'den bu yana epidemiyolojik araştırma konusunda yetersiz kalındığı görülüyor. Toplantılarda herhangi bir sunum yapılmadı ya da herhangi bir veri sunulmadı" ifadeleri yer aldı.

İki sayfalık rapor, Dünya Sağlık Örgütü görev lideri Peter Ben Embarek ve DSÖ program yöneticisinin Çin'e 10 Temmuz ve 3 Ağustos 2020 arasında yaptığı inceleme seyahatinin detaylarını aktarıyor. Raporun özetinde, DSÖ yetkililerinin Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, Tarım Bakanlığı ve Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden yetkililerle yaptığı yüz yüze görüşmelerin detayları yer alıyor.