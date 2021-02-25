T24 LogoT24 Logo
Dünya

The Guardian'dan Çakıcı analizi: Mafya liderleri karanlıktan çıkıp kamusal alana adım atıyor

25 Şubat 2021 11:55

The Guardian gazetesi, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'de pek çok gündemde adının geçmesini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yakınlığını incelediği bir analiz kaleme aldı. Analizde "Türkiye'nin mafya liderleri karanlıktan çıkıp kamusal alana adım atıyor" ifadelerine yer verildi. 

The Guardian'da yer alan analiz, geçen yıl yapılan infaz düzenlemesiyle tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın son dönemlerde yaptığı açıklamalar üzerinden MHP ile ilişkilerini inceledi. 

TIKLAYIN - Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz

Çakıcı tahliye olduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yaptığı ziyaretten bir fotoğrafla başlayan analiz, "Çakıcı, Türkiye'deki en kötü şöhretli mafya lideri. 41 siyasi cinayet ve küçük oğlunun önünde öldürülen eşinin vur emrini verdiği için hapishanede yatan Çakıcı, geçen yıl siyasi tutukluları kapsamayan infaz düzenlemesi kapsamında pek çok mafya bağlantılı isimle birlikte tahliye edildi" ifadelerini kullandı. 

"Bahçeli ve Çakıcı'nın dostluğu yıllar önceye dayanıyor" diyen makale "İkisi de 80'lerin sonundaki 'neo-faşist paralimiter grup' "Bozkurtlar" üyesiydi" hatırlatmasını yaptı. 

alaattin çakıcımafyaliderbahçelimhptürkiyeguardiananaliz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24