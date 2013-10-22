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Politika

The Guardian: Avrupa Birliği Türkiye ile müzakereleri yeniden başlatacak

The Guardian: Almanya Başbakanı Merkel müzakereleri yeniden açıp Türkiye'yi ödüllendirmemek gerektiğini savunuyor

22 Ekim 2013 12:51

 

İngiliz The Guardian gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) insan hakları alanında ilerlemeleri teşvik edeceği umuduyla Türkiye ile duraklayan üyelik müzakerelerini yeniden başlatacağını yazdı. The Guardian’ın haberine göre AB dışişleri bakanları, bugün iki hafta içinde müzakereleri açıp açmamayı görüşecek.

The Guardian gazetesinin bugünkü sayısında yer alan bir makale, Avrupa Birliği'nin üç yılı aşkındır duraklayan üyelik müzakerelerini yeniden başlatacağını öngörüyor.

BBC Türkçe’nin derlemesine göre gazete, bunun başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı sırasında Türkiye'nin otoriterleştiği yolundaki kaygılara karşılık demokratik reform beklentisini canlandırma çabası olduğunu yazıyor.

Ian Traynor ve Constanze Letsch imzalı habere göre geçen ayki seçime dek müzakereleri askıya almaktan yana olan Almanya'nın U-dönüşü sonrası, AB dışişleri bakanları, bugün bir araya gelerek iki hafta içinde müzakereleri yeniden başlatma konusunda karar verecek.

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son aylarda iyice azaldığına işaret eden makale, Erdoğan'ın yardımcılarının Avrupa'nın nihai çöküşe ilerlediği, Türkiye'nin ise kilit önemde, bölgesel ve ekonomik bir güç olarak yükselişte olduğunu savunduklarına dikkat çekiyor.

 

‘Merkel Gezi’yi hatırlattı’

 

Gezi protestoları sırasında hükümetin sert tutumunun uluslararası düzeyde kınandığını belirten Guardian, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de müzakereleri yeniden açıp Türkiye'yi ödüllendirmemek gerektiğini savunduğunu hatırlatıyor.

Ancak gazeteye göre kimileri de AB'nin müzakere konusunu, Türkiye'de politika değişikliklerini teşvik etmek için kullanması; medya özgürlüğü ve insan hakları beklentisini canlandırmak için adli reformlar hakkında görüşme çağrısında bulunması gerektiğini ileri sürüyor.

Guardian, Avrupa Komisyonu'nun geçen hafta daha geniş kapsamlı müzakerelere destek verdiğini, ancak bakanların sadece bölgesel kalkınma ve yerel demokrasi konularında müzakereleri açmaya karar verdiklerini belirtiyor.

 

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