The Guardian 2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lideri seçti; Erdoğan da listede

T24 Dış Haberler

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2021'in "hikâyesini" belirleyecek 12 liderden biri olarak seçti.

12 ay için 12 lider seçen gazete, Erdoğan için 67. doğum gününü kutlayacağı Şubat ayını seçti.

"Erdoğan da birçok lider gibi milliyetçi söylemlerini güçlendirmek ve içerideki problemlerden dikkati uzaklaştırmak için agresif bir dış politika izliyor" denen analizde, "Bu sebeple Suriye'de Kürtlere daha çok şiddet uygulandığını göreceğiz ve Türkiye; Libya, Balkanlar ve Kafkasya'ya daha çok müdahil olacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

The Guardian, 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'tan görevi teslim alacak Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik daha sert bir politika izleyeceğini ifade etti. Dış politika yazarı Simon Tisdall, Biden'ın ABD'de iktidara gelecek olmasının Erdoğan'ı Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri toplarlamaya itebileceği yorumunda bulundu.

Tisdall, Erdoğan'ı seçilmiş "otokratlara" örnek gösterdi. The Guardian, bu tür liderlerle demokrasi yanlısı ve reformistlerin arasındaki güç mücadelesinin 2021'de önemli rol oynayacağını ifade etti.

Listede Erdoğan'ın dışında ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin lider Şi Jingping, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yer aldı.