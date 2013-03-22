The Griffin'de 'Bir derdim var' yankılandı

IŞIL ÖZ

CD Baby Başkanı Brian Felsen’e festival esnasında grubu dinleme şansı olup olmadığını sordum. Felsen, “Paneller sebebiyle konseri izleyemedim ama çok kişinin Mor ve Ötesi’nin performansını beğendiğini duydum” dedi. “Peki bu festivale katılmak ne kadar önemli?” diye sorunca, Felsen, SXSW’nin harika ve prestijli bir festival olduğunu belirtti ve ekledi: “Orada sahneye çıkmak çok grup için büyük bir onur ve yaşanılan deneyim eşsiz.” Tabii, müzik gruplarının 6. Cadde civarında çalmasının gerekliliğinin ve çok, çok, pek çok rakipleri olduğunu hatırlamalarının önemini de vurguladı. Özetle,Felsen, “ festivale katılmak yeterli değil, çalışmak şart” dedi.

SXSW sonrası, Harun Tekin ve Burak Güven, ‘Mor ve Ötesi STRIPPED & INTIMATE’ adı altında, Mor ve Ötesi repertuarından şarkıları ağırlıklı olarak akustik çalacakları konserlerin ilk ayağında San Diego’daydı. The Griffin’de Twenty7’dan sonra sahneye çıkan Tekin ve Güven ile konser öncesi kısa da olsa konuşma şansımız oldu.

İlk olarak, ABD’de konser fikri nasıl çıktı? diye sordum. Burak Güven, “Birkaç yıldır ABD’ye gelme fikri vardı aslında, SXSW’ı bayadır istiyorduk, o festivale katılacağımız kesinleşince NewYork, DC ve Boston konserleri planlandı. Batıda da buradan sonra LA ve San Francisco var.” dedi.

“SXSW nasıl geçti, ilgi nasıldı?” diye sorunca Harun Tekin şöyle yanıt verdi:

Bu bizim ilk SXSW festivalimizdi, dört gün kaldık festivalde, güzel bir deneyimdi. Bir dahakine daha da güzel olacaktır. Birçok isim ile iletişimde olabildik. Yeni Zelandalı arkadaşlarımız oldu. Kanadalı grupları izledik, yolda yürürken Teksaslı bir çiftten tebrik mesajı almak hoştu.

“Türkiye’de artık formüllerle yapılan müzikleri dinlemek istemeyen baya insan var” deniliyor, müziğinizin değeri son zamanlarda daha da anlaşıldı diyebilir miyiz?

Harun Tekin: Göreceğiz bakalım, Kral TV Müzik ödüllerinde göreceğiz.

Bir gün burada İngilizce albümle karşımıza çıkar mısınız dersiniz?

Harun Tekin: Kimbilir ama daha çok Avrupa’da işimiz var sanki.

Peki, bir süre daha burada mısınız?

Burak Güven: Turdan sonra döneceğiz. Yirmi gündür buradayız. Memlekette bekleyen konserler, işler ve güçler var. Bu yirmi gün bizim için zihin açıcı oldu. Dinleyicilerle buluşmak hoş.

Son söz: Konserde hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden dinleyicilerin güzel vakit geçirdiği açıktı. Şarkı aralarında, Harun Tekin’in yaptığı yorumlar duymaya değerdi. Derya Ayşe Gürbüz, bu güzel organizasyondan dolayı yine farkını gösterdi.



