The Economist: Türkiye'de hükümet Covid-19 salgınında sivil toplumu hedef aldı

"Erdoğan ve milliyetçi müttefiklerinin şimdi canlarını sıkan doktorlar ve diğer benzeri rahatsız edici unsurlara karşı kullanışlı yeni bir silahı var. 27 Aralık'ta meclisten geçirilen yeni bir yasa ile hükümet sivil toplum örgütlerini yeniden düzenleme ya da kapatma hakkına sahip oluyor. Buna Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) ya da Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) gibi yabancı kuruluşların Türkiye'deki şubeleri de dahil.

"Bu yasa İçişleri Bakanlığı'na, bu örgütlerin terör suçlamalarıyla karşı karşıya olan yönetim kurulu üyelerini görevden alma, varlıklarına el koyma ve yerlerine kendi belirlediği kişileri atama ve 'terörün finansmanıyla mücadele' adına teftişler yürütme yetkisi veriyor. Bunlar yetmezmiş gibi hükümet mahkemelere başvurarak örgütün tamamen kapatılmasını da isteyebiliyor."

'On binlerce kişi düzmece iddialarla tutuklandı'

Economist son beş yılda Türkiye kadar çok "terör saldırısına uğramış" çok az ülke olduğunu not ediyor. Ancak dergideki değerlendirmede şu satırlar da yer alıyor:

"Pek az ülkenin hükümeti Erdoğan'ınki kadar fazla terörist icat etmiştir. 2016'daki darbe girişiminden bu yana Kürt politikacılar, öğretmenler, gazeteciler, Af Örgütü'nün önde gelen üyelerinin de aralarında olduğu on binlerce kişi düzmece iddialarla tutuklandı."

Fethullah Gülen Yapılanması ile ilişkisi olduğu iddasıyla haklarında soruşturma açılanların sayısının 600 bini geçtiği kaydedildikten sonra barış akademisyenlerinin üniversitelerden atılmasından söz ediliyor.