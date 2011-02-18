The Economist: Hükümetin son kurbanı Odatv oldu

T24- The Economist dergisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın giderek basına karşı daha az hoşgörülü hale geldiğini ve "ülkenin en büyük medya holdingini dize getirmesi ardından son kurbanın ordu yanlısı eğilime sahip internet haber sitesi Oda tv olduğu" yazıyor. Makalede, AKP'nin CHP'yi "generallerin borazanı" olarak gördüğü ifadesi de yer alıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe yaklaştırma konusunda, laik seleflerinden daha fazlasını yaptığını belirten The Economist dergisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı boyunca darbe tehditleri ve kapatma davasıyla karşı karşıya kaldığını da ifade ediyor.

Yazıda, Türkiye ekonomisinin, küresel mali krizi zarar görmeden atlattığı ve yüzde 5'lik büyüme oranıyla yalnızca Çin ve Hindistan'ın gerisinde kaldığı tespiti yapıldıktan sonra, işsizliğin azaldığı, ülkenin çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Güneydoğusunda şiddetin neredeyse durduğu da belirtiliyor.

Economist, şiddetin durmasının hükümet ile PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan arasında sözsüz bir anlaşmayla bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü de aktarıyor.



"'Türkiye Putin Rusya'sı olur demek yersiz"



Mısır'a örnek gösterilen Türkiye'nin, bir yandan Rusya gibi otoriter bir rejime doğru ilerlediği eleştirilerinin çok yerinde olmadığı, Türkiye'de seçimlerin adil ve özgür olduğu, basının çoğunlukla serbest bir ortamda çalıştığı da Economist'in değerlendirmesinde işlenen fikirler arasında.

Dergi, öte yandan Başbakan Erdoğan'ın giderek daha az hoşgörülü hale geldiğinin açık olduğunu da savunuyor. Economist bu fikri desteklemek için şöyle devam ediyor.

"Ülkenin en büyük medya holdingini dize getirmesi ardından hükümet şimdi de başka muhalif sesleri hedef alıyor. Son kurban ise ordu yanlısı eğilime sahip internet haber sitesi Oda tv oldu."

Economist Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Süheyl Batum'un ordu için sarfettiği "kağıttan kaplan" sözlerine de değinip; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ifadeleri CHP'nin generallerin borazanı olmaya devam ettiğinin kanıtı olarak gördüğünü de kaydediyor.



"AK Parti zaferi başkanlık sistemi getirebilir"





Dergi buna karşılık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, liberal bir tutum sergileyerek, ordunun sivillere hesap vermek zorunda olduğunu vurguladığını yazıyor.

Economist'e göre, AK Parti'nin Haziran seçiminde yeterli çoğunluğu elde etmesi durumunda yapılacak Anayasa değişiklikleriyle, mevcut parlamenter sistemden, başkanlık sistemine doğru bir geçiş söz konusu olabilir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne düşman olanların hayalini kurdukları senaryo Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın başkanlık sistemi konusunda çatışarak partiyi bölmeye götürmeleri diyen Economist, bu ihtimali zayıf gördüğünü de ekliyor. Yine hükümete düşman olanlar için kabus senaryo ise, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde 10 barajının altında kalması.