The Economist: Erdoğan BDP'nin taleplerinden sıkıldı

T24 - Economist dergisi, Erdoğan'ın BDP'nin taleplerine anayasada istemese de yer vermek zorunda kalacağını yazdı. Analizde, Türkiye'nin, K. Irak'taki PKK kamplarına yönelik saldırılarından da fazla sonuç alamayacağının altı çizildi.



Economist dergisinin, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili analizin yapıldığı yazı özetle şu şekilde:



"Bölgede yaklaşık 3 bin Kürt köyünün boşaltılıp yıkıldığı, muhaliflerin işkence gördüğü ve yargısız infaz kurbanı olduğu 1990'lı yıllarınkini hatırlatan bir manzara var. Ama o tarihten beri, Erdoğan iktidarı altında Türkiye'deki 14 milyon Kürt'ün koşulları daha iyi oldu."





'Erdoğan Kürtler üzerindeki sınırlamaları hafifletti'



"Devletin Kürtlerle ilişkisinde yaptığı "hataları" ilk kabul eden lider olan Erdoğan, bir dizi önemli reformla, Kürtlerin yasaklı ana dilleri üzerindeki sınırlamaları hafifletti, yoksul bölgelere para döktü ve PKK'nın hapisteki lideri Öcalan'la gizli görüşmeler başlattı. 2009'da PKK'nın silah bırakmasını sağlayacak bir anlaşma, olasılık dahilindeydi."



"Ancak bir dizi PKK saldırısından sonra bu çöktü. Ama hükümet, 12 yıldır hapiste olmasına rağmen PKK üzerindeki hakimiyeti büyük ölçüde koruyan Öcalan'la konuşmaya devam etti. Geçtiğimiz ay militanlar şiddeti tırmandırıp 40'dan fazla asker ve polisi öldürünce her şey değişti."





'ABD bölgedeki çatışmalardan rahatsız'



Türkiye'nin operasyonlarda 100 kadar militanın öldürüldüğü açıklamasını PKK'nın reddettiğini, Türkiye'nin de operasyonlarda Kuzey Iraklı sivillerin öldüğü yolundaki haberleri örgüt propagandası olarak nitelediğini hatırlatan Economist, şöyle devam ediyor:



"PKK'ya karşı savaşında Ankara'yı destekleyen ABD'nin rahatsızlığı da artıyor. Türkiye ile Iraklı Kürtler arasındaki ilişkilerin iyi olması ABD'nin Irak'ta istikrarı sağlama çabaları açısından hayati önem taşıyor. Ama Türkiye, saldırıları sürdürmekte ısrar edeceğini söylüyor. Türkiye, bu operasyonlardan ne elde etmeyi umabilir. Muhtemelen çok fazla bir şey değil. Daha önceki sınır ötesi operasyonlarda PKK'nın kamplarına zarar verildi, birçok militan öldürüldü. Ama militanlar, daha kalabalık olarak gelmeye devam ediyorlar."



"Orduyla polis arasındaki koordinasyon eksikliği ve iletişim de işleri kolaylaştırmıyor. Kürt sorunun sadece askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini kabul eden Erdoğan, reformlara devam edeceğini açıklamıştı. Ama Başbakan'a yakın kişiler, Kürtlerin ısrarlı taleplerinden usandığını söylüyor."





BDP'nin talepleri



BDP'nin talep listesi bölgesel özerklik, Kürtçe eğitim, PKK savaşçıları için af ve sadece PKK'lıları değil tüm muhalifleri hapse gönderen yasaların kaldırılmasını da içeriyor. Erdoğan, yeni anayasada bu taleplerin bazılarına yer vermek zorunda kalacak. Ancak üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Erdoğan bu taleplerin tümünü karşılasa bile şiddetin durmayacağını söylüyor."





'PKK karmaşık bir şebekeye dönüştü'



"Bölgedeki gerçek sıkıntılardan güç alarak ortaya çıkan PKK, o zamandan bu yana Avrupa ve Orta Doğu'ya yayılan, örgütlü suçlar ve Türk güvenlik güçleri içindeki yozlaşmış unsurlarla bağlantısı olan karmaşık bir şebekeye dönüştü. Suriye ve İran da PKK'yı Türkiye'ye karşı koz olarak kullandı."



"Türk istihbaratı Çukurca saldırısını Suriyeli bir PKK komutanının planladığını söylüyor. Ilımlı bir isim görülen ve Türkiye'yle sonuçsuz kalan anlaşma için çaba harcayan Karayılan da kayıp. Karayılan'ın İranlıların elinde olduğu söyleniyor. Ama tüm bu spekülasyonlar içinde bir gerçek öne çıkıyor: Kürtler ve sorunları daha uzun süre gündemde olacak."





