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Politika

The Economist: AKP çözülmeye mi başladı?

The Economist: Kimsenin açıklayacak cesareti olmasa da, Erdoğan’ın buyurgan tarzından bıkmış olanlar var

15 Kasım 2013 20:03

İngiltere'de yayımlanan Economist dergisi, bu haftaki sayısında “11 yıllık kesintisiz iktidarından sonra AKP çözülmeye mi başladı?” diye sordu.

Gezi Parkı sürecindeki Türkiye analizinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için “Demokrat mı sultan mı?” başlıklı haberiyle hükümet kanadından tepki alan İngiliz The Economist dergisi, 11 yıllık iktidarın ardından AKP yönetiminin çözülmeye başladığı iddiasını gündeme taşıdı.

Dergi, Tayyip Erdoğan ile yardımcısı Bülent Arınç arasındaki “kızlı erkekli evler” gerilimi nedeniyle, bu sorunun daha çok dile getirildiğine dikkat çekiyor.

 

Erdoğan'ın tavrından bıktılar

 

Economist, Arınç’ın çıkışının AKP içinde “Erdoğan’ın tahrik edici söylemine” karşı giderek artan rahatsızlığı yansıttığını aktarıyor. Dergi, “Kimsenin açıklayacak cesareti olmasa da, Erdoğan’ın buyurgan tarzından bıkmış olanlar var” diye yazıyor.

Economist şöyle devam ediyor:

“Arınç istifa edebilir mi? Bu, 2014’te görev süresi dolan Abdullah Gül sonrasında Türkiye’nin halk tarafından seçilecek ilk cumhurbaşkanı olmayı planlayan Erdoğan’ı nasıl etkiler? AKP’nin desteğini şu ana kadar kıramayan Türkiye’nin şanssız muhalefet liderleri, sabırsızlıkla bu sorunun yanıtını bekliyor. Muhalefetin büyük coşkuya kapılması için henüz erken."

 

Arınç'ın cesaret gösterisi

 

AKP tüzüğüne göre bir milletvekilinin en fazla üç dönem görev yapabileceği kuralını anımsatan dergi, Arınç dâhil 70’e yakın vekilin bu tüzük kapsamında olduğunu belirtiyor. Dergi bu durumun, “Arınç’ın cesaret gösterisini” açıklayabileceğini yazıyor.

Economist, Erdoğan’ın da tıpkı bu nedenle Cumhurbaşkanı olmak isteğini ekliyor ve sürdürüyor:

“Aynı zamanda Erdoğan, AKP’yi kontrol etmek istiyor. Mevcut anayasa hala yürürlükte. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığının yetkililerini artırma girişimi ise başarısız oldu. Cumhurbaşkanı olarak tek umudu, 2015'te milletvekili adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olacağı kendisine daha yakın bir halef bulmak. Eski Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel tarafından da benimsenen bu “uzaktan kumanda” yönteminin çok kötü sonuçları oldu.”

 

Erdoğan ile Gül makamları takas etsin

 

Economist, birçok kişinin, uluslararası düzeyde tanınmış ve sakin tavrı ile bilinen eski dışişleri bakanı Gül ile Başbakan Erdoğan arasında makam takası olmasını istediğini belirtiyor.

Anketlere göre, Gül’ün ikinci dönem için cumhurbaşkanlığına talip olması durumunda Erdoğan’ı yenilgiye uğratabileceğini savunan Economist, Erdoğan’ın başbakanlığı Gül’e devretmek zorunda kalabileceğini belirtiyor.

Economist’e göre, bu tabloda 2014 yerel seçimleri belirleyici olacak.

 

Erdoğan'ın en büyük rakibi Gülen

 

Dergi, Erdoğan’ın eski müttefiki ve şu anki en büyük siyasi rakibi Fethullah Gülen’in cemaatini, belirli bölgelerde AKP karşıtı en güçlü alternatife yönlendirebileceğine de işaret ediyor.

Başbakanın, Türkiye’nin en etkili ve başarılı siyasetçisi olduğunun inkâr edilemeyeceğini yazan Economist, Erdoğan’ın aynı zamanda en hoşgörüsüz ve en kutuplaştırıcı siyasetçisi olarak da anılabileceğine dikkat çekiyor.

 

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