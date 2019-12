The Economist: ABD'nin son istediği şey Türkler ve Kürtler arasında savaş

T24 - Saygın İngiliz ekonomi ve politika dergisi The Economist, Türkiye’de her geçen gün daha fazla sayıda Türk’ün Kürtlerle bir arada yaşamanın zorunluluğunu sorgulamaya başladığını, Kürtlerin artık kendi yoluna gitmesi yolundaki tartışmaların giderek arttığını yazdı. PKK'ya karşı operasyonların hızlandığını, 1990'lara dönülmesinden endişe duyulduğunu belirten dergi, ABD'nin son istediği şeyin Türkler ve Kürtler arasında bir savaş çıkması olduğunu bu nedenle de Türkiye'nin sertleşen tonundan ABD'nin tedirgin olduğunu belirtti. Kürt açılımının "geçmişte kalan bir seda" olduğunu belirten The Economist, "Erdoğan'ın elinde iki ucu pis bir değnek var" dedi.



The Economist, “Kürtlerle Türkler bir arada yaşamalı mı?” başlığıyla yayınladığı makalede, Kürtlerin önemli bir bölümünün bu soruya “Hayır” cevabını verdiğini iddia etti.





'Kürtlerin kendi yoluna girmesini isteyen tartışmalar artıyor'





Dergi, “Ancak son zamanlarda, her geçen gün daha fazla sayıda Türk de yaklaşık 14 milyon Kürtle bir arada yaşamanın zorunlu olup olmadığını sorguluyor. İstanbul’un en büyük Kürt şehri olması ya da Kürtlerin etnik olarak homojen olduğunu iddia ettiği şehirlerden sadece birkaçının böyle olduğu gerçekleri de bir yana... Televizyon tartışmalarında ve internet ortamında Kürtlerin artık kendi yoluna gitmesini isteyen tartışmalar da giderek artıyor” diye yazdı.



Bu tartışmaların arttığı bir sırada PKK’ya karşı askeri operasyonların hızlandığına işaret eden The Economist, “ılımlı İslamcı” olarak nitelediği AKP’nin sınırda profesyonel bir ordu kurma hazırlığında olduğunu belirterek şöyle devam etti:





'ABD, Türkiye'nin sertleşen tonundan endişe duyuyor'





“Bazıları bunun 1990’lı yıllardaki aşırılıklara dönüşmesinden korkuyor. O yıllarda 3 bin kadar Kürt köyü boşaltılmış, binlercesi hapislere atılmış, öldürülmüş veya kaçırılmıştı. Türkiye’nin Kuzey Irak dağlarındaki PKK üslerine düzenlediği hava saldırıları giderek artıyor. Amerika gerek istihbarat desteği sağlayarak, gerekse Türk jetlerine açılan hava koridorlarını genişleterek yardım ediyor. Ancak Amerikalılar, Türkiye’nin Iraklı Kürtlere yaptığı 200 civarındaki PKK yöneticisinin teslim edilmesi yolundaki çağrılarının giderek sertleşen tonundan endişe duyuyor. Amerikalıların en son istediği şey, Irak’tan çekildiklerinde Türkiye ile Iraklı Kürtler arasında bir savaş çıkması.”





'Kürt açılımı geçmişte kalan bir seda'





The Economist, AKP’nin Kürt “açılımı”nın da artık geçmişte kalan bir seda olduğunu savundu.



PKK’nın Kandil’deki elebaşı Murat Karayılan’ın görüşme çağrısında bulunduğunu hatırlatan dergi, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerinin zaman zaman İmralı’daki Abdullah Öcalan ile görüştüğü yolunda haberler bulunduğunu kaydederek şu sözlere yer verdi:





'Erdoğan'ın elinde iki ucu pis bir değnek var'





“Ama önümüzdeki Temmuz’da yapılacak genel seçimlerin yaklaştığı bir ortamda Tayyip Erdoğan, hem Türkiye hem de müttefikleri tarafından terörist ilan edilen bir grupla açıkça görüşerek milliyetçi öfkeyle karşı karşıya kalmayı göze alamaz. Diğer taraftan, Erdoğan’ın da bildiği gibi, savaştan yana tavır alıp reformlardan vazgeçmek yalnızca ordu içindeki Erdoğan muhaliflerinin işine yarar. Eski bir Türk deyişinde olduğu gibi, Erdoğan’ın elinde iki ucu pis bir değnek var."